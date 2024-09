Trybunał Stanu dla prezesa NBP? Analityk Moody's: To sprawa wyraźnie polityczna

O próbę postawienia prezesa Narodowego Banku Polskiego prof. Adama Glapińskiego przez Trybunałem Stanu główny analityk agencji ratingowej Moody's na Polskę Steffen Dyck został zapytany w wywiadzie dla PAP Biznes. Okazuje się, że agencja przygląda się temu postępowaniu.

Analityk Moody's o wnioski o Trybunał Stanu dla Glapińskiego

Agencja obserwuje postępowanie ws. wstępnego wniosku o postawienie prezesa NBP przed Trybunałem Stanu w kontekście niezależności banku centralnego. – Zauważamy również, że EBC wyraził obawy dotyczące potencjalnego wpływu tej sprawy na niezależność banku centralnego – wskazał Steffen Dyck.

– Widzimy, że jest to również wyraźnie sprawa polityczna i rodzaj walki politycznej między różnymi obozami – dodał.

Analityk Moody's zapewnił, że agencja nadal uważa, że "NBP jako instytucja, poza wydarzeniami związanymi z niektórymi osobami, jest silny i podzielaliśmy ten pogląd również za kadencji poprzedniego rządu".

– Ogólne ramy polityki pieniężnej wspierają siłę instytucji w Polsce. Ale oczywiście, gdybyśmy zaobserwowali lub spodziewali się pogorszenia w przyszłości, mogłoby to potencjalnie wpłynąć na naszą ocenę ogólnej siły instytucjonalnej kraju – podsumował Steffen Dyck.

NBP zawiadamia prokuraturę

Przypomnijmy, że w czwartek odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej. Jego celem było ustalenie harmonogramu prac nad wstępnym wnioskiem o Trybunał Stanu dla szefa banku centralnego. Kolejne posiedzenie zaplanowano na 24 września. Wtedy to zostaną wezwani pierwsi świadkowie. Już w piątek NBP poinformowało w komunikacie o złożeniu do prokuratury zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez marszałka Sejmu Szymona Hołownię i przewodniczącego Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej Zdzisława Gawlika.

"Zawiadomienie dotyczy bezprawnych i bezpodstawnych czynności podejmowanych przez Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szymona Hołownię oraz Przewodniczącego Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej Zdzisława Gawlika w odniesieniu do wstępnego wniosku o pociągnięcie do odpowiedzialności konstytucyjnej przed Trybunałem Stanu Pana prof. Adama Glapińskiego Prezesa Narodowego Banku Polskiego – pomimo braku podstaw prawnych i faktycznych do określonych działań, w tym ze względu na niezastosowanie się do powszechnie obowiązujących i ostatecznych orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, czym każda z powołanych osób przekroczyła swoje uprawnienia, tj. o czyny z art. 231 § 1 KK" – czytamy.

Czytaj też:

Glapiński przed Trybunałem Stanu? Mocne oświadczenie NBPCzytaj też:

Trybunał Stanu dla Glapińskiego? Ważna decyzja TKCzytaj też:

Koalicja nie odpuszcza. Wraca wniosek o Trybunał Stanu dla Świrskiego