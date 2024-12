Goldman Sachs o zapowiedzi Glapińskiego. "Zaskakująca zmiana"

"To, co sprawia, że dzisiejsza zmiana wytycznych jest zaskakująca, to fakt, że Glapiński spędził większość minionego roku, argumentując za przedłużeniem mrożenia (cen) i wskazując, że nieprzedłużenie byłoby jastrzębim posunięciem dla NBP, gdyż groziłoby destabilizacją oczekiwań inflacyjnych. W związku z tym wykorzystanie decyzji o przedłużeniu mrożenia jako powodu dla bardziej jastrzębiego nastawienia w polityce pieniężnej jest bezpośrednio sprzeczne z przesłaniem, które przekazywał prezes" – czytamy w komentarzu banku.

"Zmiana wytycznych następuje po szeregu znaczących zmian w poprzednich miesiącach. W lipcu jego wytyczne stały się znacznie bardziej jastrzębie, wskazując, że do 2026 r. nie będzie obniżek stóp procentowych. Następnie zasugerował, że jego komentarze zostały źle zinterpretowane, po czym w październiku stał się bardziej gołębi, a w listopadzie jeszcze bardziej gołębi. Biorąc pod uwagę nasze stosunkowo gołębie poglądy na perspektywy inflacji i ścieżkę stóp procentowych EBC, nadal prognozujemy kolejną obniżkę w II kw. 2025" – podał Goldman Sachs, podtrzymując swoją wcześniejszą prognozę.

Stopy procentowe. Glapiński przekreśla nadzieje na szybką obniżkę

Podczas czwartkowej konferencji prasowej prezes NBP, przewodniczący Rady Polityki Pieniężnej Adam Glapiński wskazał, że przyjęcie przez Sejm projektu ustawy o częściowym (do września 2025 r.) zamrożeniu cen energii dla gospodarstw domowych sprawia, że dyskusja o obniżkach stóp procentowych przesunie się na październik 2025 r., a same decyzje – na 2026 r.

W środę RPP – zgodnie z przewidywaniami ekspertów – utrzymała stopy procentowe na niezmienionym poziomie (z główną stopą referencyjną w wysokości 5,75 proc.). Ostatni raz we wrześniu i październiku 2023 r. obniżyła je o łącznie 100 pb.

Czytaj też:

Bankowcy: Niesamowity przebieg konferencji prasowej prezesa NBP