Obniżka stóp procentowych? Glapiński rozwiewa wątpliwości

Adam Glapiński podczas czwartkowej konferencji prasowej ocenił bieżącą sytuację ekonomiczną w Polsce.

Rada Polityki Pieniężnej podjęła w środę decyzję ws. stóp procentowych. Pozostaną one na dotychczasowym poziomie. Główna stopa NBP, czyli stopa referencyjna, nadal wynosi 5,75 proc. Ostatnia obniżka stóp procentowych nastąpiła w październiku 2023 r. Wówczas Rada Polityki Pieniężnej obniżyła wskaźnik o 0,25 pkt. proc.

Nowa fala wzrostu inflacji? Prezes NBP zabrał głos

– Przyjęcie przez Sejm projektu ustawy o częściowym [do września 2025 r. – przy. red.] zamrożeniu cen energii dla gospodarstw domowych sprawia, że dyskusja o obniżkach stóp procentowych przesunie się na październik 2025 r., a same decyzje – na 2026 r. – ocenił prezes Narodowego Banku Polskiego i przewodniczący Rady Polityki Pieniężnej Adam Glapiński.

– Tak jak prawie połowa członków Rady się publicznie wypowiedziała, że prawdopodobnie po marcu zacznie się – co najmniej – dyskusja na temat obniżki stóp, to teraz jest mowa, że taka dyskusja może się zacznie od października przyszłego roku. Ale to nie będzie dyskusja, która doprowadzi do obniżki stóp, bo będziemy mieli do czynienia prawdopodobnie z początkiem nowej fali wzrostu inflacji – tłumaczył szef NBP. – Decyzje przesuwają się na 2026 r. – podkreślił.

– Rada przejdzie na pewno do debaty – jeśli nie do decyzji – w momencie, kiedy inflacja się ustabilizuje, nie będzie już dalej rosnąć i z projekcji będzie wynikać, że rozpoczyna się proces spadku inflacji. Wtedy będzie ta debata – czy już obniżamy, czy za miesiąc obniżamy, czy za kwartał. Ale nie wtedy, kiedy przewidujemy, że inflacja będzie rosła – mówił Glapiński.

Szef banku centralnego zaznaczył, że decyzja o częściowym zamrożeniu cen energii oddala moment osiągnięcia celu inflacyjnego o około pół roku – na koniec 2026 r.

