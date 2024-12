Właściciele aut muszą przygotować się na kontrole. Kara to ponad 250 zł

Jak podaje "Fakt", od nowego roku właściciele samochodów mogą spodziewać się kontroli radioodbiorników zainstalowanych w ich pojazdach. Te będą przeprowadzane przez pracowników Poczty Polskiej. Kontrolerzy będą musieli wykazać, że sprzęt jest sprawny i używany.

Miesięczna opłata abonamentowi za radio w aucie będzie wynosiła 8,70 złotych. Przy zapłacie z góry za cały rok opłata będzie niższa o 10 proc. Na szczególnie wysokie koszty będą narażeni przedsiębiorcy posiadający flotę aut. Za każdy z nich trzeba będzie zapłacić ok. 94 złote w skali roku.

W przypadku braku opłaty trzeba liczyć się z opłatą karną w wysokości 261 złotych plus kwota zaległego abonamentu za cały okres korzystania ze sprzętu.

Abonament radiowotelewizyjny

Każdy, kto zarejestrował odbiornik radiowy oraz telewizor musi uiszczać opłatę abonamentową. Należy ją wpłacić do 25. dnia każdego miesiąca. W przypadku braku wniesienia opłaty, użytkownikowi grozi nałożenie kary. To, czy ktoś posiada telewizor lub radio, które nie zostały zarejestrowane kontroluje Poczta Polska. Co ważne, nie ma obowiązku wpuszczenia kontrolera do swojego mieszkania.

Przypomnijmy, że wysokość miesięcznej opłaty abonamentowej za telewizor lub telewizor i radio wynosi 27,3 złotych, a za sam odbiornik radiowy – 8,7 złotych.

MKDiN przedstawiło koncepcję wdrożenia do polskiego porządku Prawnego Europejskiego Aktu o Wolności Mediów. Dokument ten prezentuje założenia przyszłej ustawy medialnej i został skierowany do prekonsultacji, które potrwają do 23 września 2024 r.

"Proponuje się uchylenie ustawy o opłatach abonamentowych, a co za tym idzie likwidację obowiązku ponoszenia tych opłat przez gospodarstwa domowe oraz inne podmioty zobowiązane do ich uiszczania" – czytamy w dokumencie.

Czytaj też:

Tyle wyniosą emerytury i renty w 2025 roku. ZUS podał wyliczeniaCzytaj też:

Politycy dostaną podwyżki. Tyle będą zarabiać od nowego roku