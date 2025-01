Nowy system okazał się porażką. Reaguje Ministerstwo Cyfryzacji

Wprowadzony 1 stycznia system e-Doręczeń nie zdaje egzaminu. Jak podkreślają eksperci, od wysłania elektronicznego odpowiednika listu poleconego do jego faktycznego doręczenia może upłynąć nawet kilka dni.

W założeniu "urzędowy e-mail" powinien trafić do adresata od razu, jednak każda tego typu przesyłka musi przejść procedurę weryfikacji, co wydłuża czas obsługi. Jak podaje Radio Zet, problemem są również sami urzędnicy, którzy zbyt często sprawdzają status nadanego e-Doręczenia.

"Pierwsze dwa tygodnie stosowania elektronicznych odpowiedników listów poleconych za potwierdzeniem odbioru upłynęły urzędnikom na wielokrotnych próbach logowania do skrzynek, kilkugodzinnym pobieraniu nawet niewielkich załączników czy kilkudniowej wysyłce pism. Co więcej, zdarzają się naruszenia ochrony danych: do adresatów docierają numery PESEL urzędników nadających wiadomości" – czytamy w "Dzienniku Gazecie Prawnej".

Resort: Zidentyfikowano problemy

Jak przekazało Ministerstwo Cyfryzacji, we współpracy z Pocztą Polską udało się zidentyfikować i usunąć błędy, które powodowały występowanie problemów z funkcjonowaniem systemu e-Doręczeń. M.in. zlikwidowano błąd polegający na ciągłym wysyłaniu żądania z zapytaniem o status przesyłek.

Jak przekazała Poczta Polska, błędy dotyczyły 1601 przesyłek typu PURDE (całkowicie elektronicznych) oraz 5105 przesyłek PUH (hybrydowych).

e-Doręczenia

e–Doręczenia miały stanowić elektroniczny odpowiednik tradycyjnych przesyłek listowych za potwierdzeniem odbioru. Dedykowany im system uruchomiono 1 stycznia 2025 roku. Od tego momentu większość urzędów, firm i zawodów zaufania publicznego miało obowiązek umożliwić obywatelom prowadzenie korespondencji w takiej formie. Oznacza to możliwość zarówno odbierania, jak i wysyłania elektronicznych doręczeń.

Nowe rozwiązanie pozwala na korespondencję osób fizycznych i przedsiębiorców z administracją publiczną za pośrednictwem komputera lub telefonu, bez potrzeby stawiania się w urzędzie.

Czytaj też:

Ponad 300 złotych dodatku do emerytury. Sprawdź warunkiCzytaj też:

Resort zapowiadał "cyfrową rewolucję". Nowy system okazał się całkowitą klapą