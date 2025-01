Sukces chińskiego modelu AI. Wielkie zamieszanie na giełdzie

DeepSeek-R1 niedługo po debiucie stał się najczęściej pobieraną bezpłatną aplikacją w Apple App Store w Stanach Zjednoczonych, wyprzedzając ChatGPT OpenAI.

Start-up DeepSeek udostępnił bezpłatnego asystenta wykorzystującego sztuczną inteligencję. Chińska firma twierdzi, że wykorzystuje tańsze układy scalone i mniejszą ilość danych. Wstępna wersja modelu językowego, która została uruchomiona pod koniec grudnia ubiegłego roku, miała kosztować 5,6 mln dolarów (OpenAI przeznacza na rozwój AI 5 mld dolarów rocznie).

"Moment Sputnika AI"

Sukces DeepSeek wywołał trzęsienie ziemi na amerykańskiej giełdzie. Spowodował "wyczyszczenie" biliona dolarów z Nasdaq Composite. Wiodący indeks technologiczny zakończył poniedziałek ze spadkiem na poziomie ok. 3 proc. Nvidia odnotowała spadek wartości akcji o 17 proc., tracąc jednego dnia 600 mld dolarów. Straty notują także japońskie firmy. Advantest, produkujący sprzęt do testowania chipów oraz dostawca dla firmy Nvidia, traci we wtorek ponad 11 proc., a producent chipów Tokyo Electron – prawie 6 proc., jak wskazała Gazeta.pl.

Marc Andreessen, znany inwestor z Doliny Krzemowej, stwierdził, że pojawienie się chińskiego modelu sztucznej inteligencji to "moment Sputnika AI". W ten sposób nawiązał do wystrzelenia satelity przez Związek Radziecki, co zapoczątkowało wyścig kosmiczny pod koniec lat 50. ubiegłego wieku. "DeepSeek-R1 to jeden z najbardziej niesamowitych i imponujących przełomów, jakie kiedykolwiek widziałem. (...) Wielki prezent dla świata" – napisał na platformie X.

W poniedziałek prezydent USA Donald Trump powiedział, że pojawienie się DeepSeek-R1 powinno być "mocnym sygnałem" dla amerykańskich firm technologicznych. Podkreślił, że Stany Zjednoczone nie mogą przegrać rywalizacji w obszarze sztucznej inteligencji.

Cyberatak na chińską firmę

DeepSeek doświadczył w poniedziałek wieczorem cyberataku na dużą skalę. Firma tymczasowo ograniczyła rejestracje użytkowników. Ci, którzy założyli już konto, mogli się zalogować.

Chiński model sztucznej inteligencji powstał pomimo trzykrotnego ograniczenia eksportu chipów do Chin przez USA. Eksperci, cytowani przez agencję prasową Reutera, alarmują, że Chiny mogą prześcignąć Stany Zjednoczone w wyścigu w obszarze AI, tworząc "bardziej efektywne rozwiązania przy niższych kosztach".

