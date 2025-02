Udany rok dla PKP Intercity. "Wynik finansowy blisko trzykrotnie wyższy"

W ubiegłym roku PKP Intercity zanotowało rekordową liczbę pasażerów (78,5 mln). Spółka szacuje, że w 2025 r. z jej usług skorzysta ponad 83,5 mln osób.

W zeszłym roku pasażerowie pociągów dalekobieżnych najczęściej wybierali trasy między Warszawą a Trójmiastem, Krakowem, Łodzią, Poznaniem i Lublinem. Przewoźnik oferuje 505 połączeń międzymiastowych.

W 2024 r. każdego dnia z usług PKP Intercity skorzystało średnio 214 tys. osób. Blisko 78 proc. podróżnych kupiło bilet online.

PKP Intercity niemalże potroiło wynik finansowy

– To był udany rok. Spółka zamknęła go bardzo dobrym wynikiem finansowym, blisko trzykrotnie wyższym niż w roku ubiegłym. Przewieźliśmy ponad 15 proc. osób więcej niż w roku 2023, a aż 33 proc. niż w roku 2022. Nasze plany na ten rok zakładają przewozy pasażerów na poziomie ponad 83,5 mln. Zakładamy, że w perspektywie 2030 r., zgodnie z naszą nową strategią, przewieziemy 110 mln pasażerów – Janusz Malinowski, prezes zarządu PKP Intercity.

Jak podaje przewoźnik, w skali roku 358 tys. pasażerów zabrało w podróż pupila, a 607,5 tys. rower. Coraz więcej podróżnych z niepełnosprawnościami decydowało się na podróże dalekobieżne – 855 tys. osób. Ponadto w 2024 r. 1,5 mln pasażerów wybrało podróż w Strefie Ciszy, która znajduje się w pociągach zespolonych typu Pendolino, Flirt i Dart.

Trwają ogromne projekty inwestycyjne, mamy podpisane dwie umowy na 35 pociągów spalinowo-elektrycznych oraz na 300 wagonów z opcją na kolejne 150 z fabryką Cegielskiego – to odmieni park taborowy PKP Intercity – przekonuje prezes Malinowski.

Ponad 200 tys. porcji pierogów, prawie 170 tys. jajecznic, milion wypitych kaw. Bilans Warsu

Podczas podróży pociągami pasażerowie chętnie korzystali z oferty wagonów restauracyjnych czy stref gastronomicznych. W 2024 r. liczba transakcji zrealizowanych przez Wars wzrosła o 15 proc. w porównaniu z rokiem wcześniejszym. Najczęściej zamawianym daniem były pierogi, których wydano blisko 214 tys. porcji. Podróżni zamówili także 169 tys. jajecznic, 177 tys. kotletów schabowych oraz prawie 165 tys. porcji żurku. Wypili też 1,1 mln kaw.

Pasażerowie, którzy korzystają z Wi-Fi PKP Intercity na pokładzie pociągów, podczas podróży najczęściej oglądają filmy i seriale na popularnych platformach. Słuchają też muzyki. Podróżni chętnie korzystają również z mediów społecznościowych oraz z komunikatorów. Część pasażerów podłącza się także do sieci prywatnych VPN, co może świadczyć o wykorzystaniu pokładowego internetu do pracy w czasie podróży.

– Spółka PKP Intercity codziennie reaguje na potrzeby pasażerów. W ubiegłym roku wzmocniliśmy nasze pociągi blisko 14 tys. wagonów. To daje przeliczeniowo ponad milion miejsc siedzących dla naszych pasażerów. Podczas ferii, w okresie świątecznym, w wakacje nasze pociągi PKP Intercity będą stale wzmacniane dodatkowymi wagonami – zapewnia Malinowski.

Czytaj też:

PKP Cargo zwalnia pracowników, ale... oferuje im zniżkowe przejazdy do końca roku