"Zatrzymanie było konieczne". Prokuratura o sprawie posła PiS

Tuż przed godz. 09:00 funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW) zatrzymali Dariusza Mateckiego. Wcześniej polityk informował w mediach społecznościowych, że sam udaje się do prokuratury.

W środę poseł PiS zrzekł się immunitetu. Jak podkreślił z mównicy sejmowej, jest niewinny, a "siłowo przejęta prokuratura" chce mu postawić zarzuty "na osobiste zlecenie Donalda Tuska". W czwartek Sejm wyraził zgodę na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie Mateckiego.

Polityk ma usłyszeć sześć zarzutów, dotyczących m.in. "podjęcia działań w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i osobistej polegających na konsultowaniu z urzędnikami Ministerstwa Sprawiedliwości warunków ofert stowarzyszeń Fidei Defensor oraz Przyjaciół Zdrowia przed formalnym złożeniem tych ofert w konkursie na dotacje z Funduszu Sprawiedliwości", a także "podjęcia działań w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i osobistej, zmierzających do wskazania wbrew zasadom ogłoszonego konkursu określonych organizacji jako tych, które mają otrzymać dotację celową". Grozi mu nawet 10 lat więzienia.

Zatrzymanie Mateckiego. Jest głos z prokuratury

– Zatrzymanie było konieczne z uwagi na zachodzącą obawę bezprawnego utrudniania postępowania, jak również potrzebę niezwłocznego zastosowania środków zapobiegawczych – stwierdził prokurator Przemysław Nowak na konferencji prasowej. – To są przesłanki kodeksowe do zatrzymania osoby podejrzanej – dodał.

Rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej wskazał, że materiał dowodowy potwierdzał "próby mataczenia". – Materiałem dowodowym były oględziny telefonu, zeznania świadków, grupa na Whatsappie, na której się umawiał z ludźmi, jak utrudniać to postępowanie – powiedział.

– Wszelkie wypowiedzi Dariusza M. [pełnomocnik polityka wyraził zgodę na używanie nazwiska – przy. red.] to są wypowiedzi o charakterze politycznym, publicystycznym. Pierwsza wypowiedź procesowa pana Dariusza będzie dzisiaj i to podlega ocenie, i to będzie dowodem w sprawie – oznajmił prok. Nowak. Jak zaznaczył, Matecki ma zostać doprowadzony do Prokuratury Krajowej w "ciągu godziny, dwóch".

Czytaj też:

Matecki zatrzymany przez ABW. Był w drodze do prokuraturyCzytaj też:

Kałużny: To atak na Mateckiego, by zwiększyć szanse Trzaskowskiego