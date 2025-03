"Wsparcie państwa powinno być wyłączane". Brzoska chce ograniczenia 800 plus dla części Polaków

W debacie publicznej co chwila pojawiają się głosy mówiące o potrzebie zreformowania programu 800 plus. Część ekspertów chce wprowadzenia ograniczeń w przyznawaniu prawa do tego świadczenia. Inni chcą je zlikwidować. Rząd zarzeka się, że nie prowadzi żadnych prac na zmianami w programie, a świadczenie nie będzie ani ograniczane ani likwidowane.

Brzoska chce zmian w 800 plus

Tymczasem Rafał Brzoska, prezes InPostu oraz szef zespołu ds. deregulacji przekonuje, że w świadczeniu 800 plus należy wprowadzić kryterium dochodowe.

– Jeżeli 800 plus jest elementem, który pozwala wyrównać szanse społeczne, powinien być ograniczony tam, gdzie niepotrzebne jest ich wyrównywanie. Ja nie pobieram 800 plus na żadne z moich dzieci, bo jestem patriotą, uważam, że nie należy mi się – powiedział.

– Uważam, że wszyscy, którzy chcą pracować, mieć dzieci i nie stać ich na to, żeby np. edukować dzieci na odpowiednim poziomie, powinni mieć wsparcie państwa. Wsparcie państwa powinno być wyłączane tam, gdzie dochody są wystarczająco duże, by każdy mógł sam zadbać o to, by jego dzieci mogły być wykształcone – dodał i podkreślił, że w tego rodzaju programach "kryterium dochodowe jest kluczowe".

Świadczenie dla rodzin

Przypomnijmy, że 1 lutego ruszył nabór wniosków o świadczenie wychowawcze w ramach programu Rodzina 800 plus na nowy okres świadczeniowy. Jak co roku złożenie nowego wniosku jest konieczne, by dalej otrzymywać pieniądze.

Program, w pierwotnej wersji jako 500 plus, został wprowadzony przez rząd Beaty Szydło. 7 lipca 2023 Sejm uchwalił nowelizację ustawy podwyższającą świadczenie z 500 do 800 złotych na każde dziecko. 7 sierpnia 2023 prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację. Nowa kwota świadczenia zaczęła być wypłacana od 1 stycznia 2024 roku.

