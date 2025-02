Kłótnia w studiu TV. "Pani obraża miliony rodziców"

W środę goście Polsat News dyskutowali nt. sytuacji gospodarczej Polski. – Co zrobić, żeby ludzie zarabiali przyzwoite pieniądze, które im wystarczą na życie? – zapytał prowadzący rozmowę red. Grzegorz Jankowski.

– Najważniejsze – zmienić prawodawstwo. Bez tego się nie da – odparła Magdalena Rybicka, ekonomistka z Akademii Biznesu i Finansów Vistula. – Przede wszystkim w jaki sposób mamy nie rozdawać, a uczyć. Pierwsza rzecz 800+. Nie chcą zabierać, chcę nauczyć wydatkować. Dlaczego dzieci nie mają za darmo w szkole obiadów, nie pojadą na wycieczki? – wskazywała.

To oburzyło gospodarza. – Skąd pani wie, jak lepiej wydawać kasę? Skąd ma pani tę wiedzę? – pytał. – Stąd, że jestem ekonomistką i widzę, w jaki sposób są rozdawane pieniądze, a nie są wydatkowane docelowo – odpowiedziała Rybicka.

– A czy ma pani pojęcie zielone, na co ludzie wydają 800+? – nie odpuszczał Jankowski. – Ze statystyk? Niestety na własne użytki, używki, nie na dzieci. Proszę zajrzeć do GUS – stwierdziła ekonomistka. Te słowa mocno oburzyły dziennikarza, który przekonywał, że nie zna ludzi, którzy w ten sposób wykorzystywaliby świadczenie. – Ja widziałem inne dane. Słuchajcie, wydajecie na wódę i papierochy. Obraża pani większość polskich rodziców twierdząc, że wydają te pieniądze na wódę i papierochy – grzmiał prowadzący rozmowę.

– Najważniejsze jest to, żebyśmy uczyli ludzi, na co wydawać pieniądze. Ja bym bardzo chciała, żeby nauczyć, w jaki sposób wydatkować pieniądze. To jest najważniejsza rzecz. Pokolenie młodych ludzi będzie spłacać długi, które w tej chwili są zaciągane – zakończyła Magdalena Rybicka.

Świadczenie 800 plus. Trwa nabór

1 lutego ruszył nabór wniosków o świadczenie wychowawcze w ramach programu Rodzina 800 plus na nowy okres świadczeniowy. Jak co roku złożenie nowego wniosku jest konieczne, by dalej otrzymywać pieniądze.

Program, w pierwotnej wersji jako 500 plus, został wprowadzony przez rząd Beaty Szydło.

