Kontrowersyjne zmiany w podatkach. Wiceminister: Koniec z unikaniem odpowiedzialności

Ministerstwo Finansów i Gospodarki pracuje nad zmianami w Ordynacji podatkowej. Wśród propozycji jest zmiana zasad przedawnienia karalności czynu w Kodeksie karnym skarbowym. W uzasadnieniu projektu resort wskazuje, że celem zmian jest zwiększenie skuteczności państwa w walce z oszustwami podatkowymi, jednak eksperci i środowiska przedsiębiorców ostrzegają, że w praktyce nowe przepisy mogą prowadzić do dalszego osłabienia pozycji podatnika i wydłużenia stanu niepewności prawnej nawet o wiele lat.

– W przypadku przestępstw, gdzie uszczuplenia są naprawdę duże, przedawnienie podatku nie będzie oznaczać uniknięcia odpowiedzialności za przestępstwo skarbowe – mówi portalowi money.pl Jarosław Neneman, wiceminister finansów i gospodarki. Polityk wskazuje, że obecnie "jak się przedawni zobowiązanie podatkowe, to i przestępstwo skarbowe z nim związane również przedawnia się – zasadniczo po pięciu latach". – Istnieje jednak możliwość wszczęcia postępowania karno-skarbowego, co zawiesza termin przedawnienia podatku, a tym samym automatycznie wydłuża okres karalności na gruncie Kodeksu karnego skarbowego. pojawiają się zarzuty o instrumentalne traktowanie tego przepisu, że urzędnik wszczyna postępowanie karne skarbowe tuż przed terminem przedawnienia, a potem nic się nie dzieje. Media czasami donoszą o takich podejrzeniach. Jak popatrzymy na statystyki i rozstrzygnięcia sądów – zarówno wojewódzkich, jak i Naczelnego Sądu Administracyjnego – odsetek takich spraw jest mały i spadający. Ale nie negujemy, że problem jest i chcemy go rozwiązać – zapewnia wiceminister.

– Proponujemy wykreślenie tego rozwiązania z Ordynacji podatkowej. Zobowiązania podatkowe przedawniałyby się po pięciu latach normalnie, bez możliwości wydłużenia przedawnienia poprzez wszczęcie postępowania z KKS – wyjaśnia Neneman.

"Koniec zwodzenia"

Zastępca Andrzeja Domańskiego zapewnia, że resort nie chce doprowadzić do sytuacji, w której można dokonywać oszustw podatkowych na dużą skalę, "a potem wystarczy przez pięć lat zwodzić urząd, żeby uniknąć wszelkiej odpowiedzialności karnej". – Dlatego w przypadku przestępstw, gdzie uszczuplenia są naprawdę duże, ta zasada nie będzie obowiązywała – przedawnienie podatku nie będzie oznaczać uniknięcia odpowiedzialności za przestępstwo skarbowe – tłumaczy.

Doradcy podatkowi twierdzą, że sytuacja, w której organy państwa będą ścigały dowolnie długo, jest groźna dla podatników, a przedawnienie stanie się iluzją. – To nieprawda, że przedawnienie podatkowe stanie się iluzją. Po zmianach przedawnienie podatku nastąpi generalnie po pięciu latach. Zmieni się jednak przedawnienie karalności na gruncie karnym skarbowym – odpowiada wiceminister finansów.