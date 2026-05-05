Masz butlę z gazem w bloku? Grozi nawet 5 tys. zł kary

Wielu lokatorów nie wie, że przepisy obowiązują od lat, a ich złamanie może skończyć się mandatem, sprawą w sądzie, a nawet więzieniem.

Kary są realne

Do mieszkańców bloków trafiają pisma dotyczące zakazu używanie butli gazowych. Są w nich informowani o tym, że w razie kontroli Straży Pożarnej lub nadzoru budowlanego można dostać mandat do 500 zł. Jeśli sprawa trafi do sądu, grzywna może wynieść nawet 5 tys. zł.

To jednak nie wszystko. Jeśli dojdzie do pożaru, wybuchu lub sytuacji zagrażającej zdrowiu i życiu innych osób, sprawa może zostać uznana za sprowadzenie powszechnego niebezpieczeństwa. Wtedy grozi już kara pozbawienia wolności. Osoba używająca butli odpowiada też za wszystkie szkody. Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania, jeśli doszło do złamania przepisów.

Zakaz zależy od wysokości budynku

Przepisy nie są nowe, ale wiele osób o nich nie wie. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w budynkach mających więcej niż cztery kondygnacje naziemne nie wolno używać ani przechowywać butli z gazem propan-butan. Oznacza to całkowity zakaz, także wtedy, gdy blok nie ma instalacji gazowej.

Jest jeszcze jedna zasada: w jednym budynku nie można łączyć gazu z sieci z gazem płynnym. Jeśli blok ma instalację gazową, butle są zabronione niezależnie od liczby pięter. Propan-butan jest cięższy od powietrza. W razie nieszczelności opada i gromadzi się przy podłodze oraz w piwnicach. To zwiększa ryzyko wybuchu lub pożaru. Spółdzielnie wprost wskazują, że może to mieć katastrofalne skutki.

Jednocześnie używanie butli jest możliwe tylko w budynkach do czterech kondygnacji i pod określonymi warunkami. W mieszkaniu można mieć maksymalnie dwie butle o pojemności do 11 kg każda. Muszą być ustawione pionowo, w pomieszczeniu o temperaturze poniżej 35 stopni Celsjusza, z zachowaniem odpowiednich odległości od źródeł ciepła i urządzeń mogących powodować iskrzenie. Wymagany jest też odpowiedni przewód o długości do 3 metrów.

