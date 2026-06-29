Pracownik ZMB może zapukać do drzwi. Ruszają kontrole

Od poniedziałku 29 czerwca, Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie (województwo śląskie) rozpoczyna wizyty w mieszkaniach komunalnych wynajmowanych na czas nieoznaczony. Kontrole mają zaktualizować danych o lokalach oraz wykonanie bieżących odczytów wodomierzy – poinformował lokalny portal beskidzka24.pl.

Wskazano, że działania są efektem podjętej przez Radę Miejską uchwały, która zmienia program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w zakresie polityki czynszowej. Nowe przepisy jeszcze nie obowiązują, jednak spółka już przygotowuje się do ich wdrożenia.

Protokół do podpisania

Wiadomo, że podczas kontroli przeprowadzona zostanie krótka inwentaryzacja parametrów technicznych lokali. Zebrane informacje pozwolą określić czynniki wpływające na wysokość przyszłego czynszu – położenie mieszkania w budynku, standard wyposażenia czy stan techniczny instalacji. ZBM podkreśla, że dane te będą kluczowe przy tworzeniu bardziej przejrzystego i sprawiedliwego systemu naliczania opłat.

Podczas tej samej wizyty wykonane zostaną odczyty wodomierzy. Połączenie obu czynności ma ograniczyć konieczność wielokrotnego udostępniania mieszkań i usprawnić pracę ekip kontrolnych. Po zakończeniu oględzin lokatorzy zostaną poproszeni o podpisanie protokołu potwierdzającego stan techniczny lokalu oraz odczyt wodomierzy. Podpis ma jedynie potwierdzać zgodność danych ze stanem faktycznym.

Zakład Budynków Miejskich wskazuje, że że szczegółowy harmonogram wizyt zostanie wywieszony na tablicach ogłoszeń w budynkach. Mieszkańcy są proszeni o obecność w wyznaczonych terminach.

Uwaga na oszustów!

Spółka przypomina również o zachowaniu ostrożności – chodzi o zabezpieczenie przed próbami oszustw, które w podobnych sytuacjach zdarzały się w innych miastach. Każdy pracownik ZBM posiada służbowy identyfikator ze zdjęciem, który powinien okazać przed wejściem do mieszkania. W przypadku podejrzeń co do tożsamości pracownika, można zadzwonić do biura ZBM Cieszyn pod numer 33 852 25 60, aby potwierdzić planowaną kontrolę – zaznacza ZBM na swojej stronie.

"Sprawne przeprowadzenie inwentaryzacji pozwoli przygotować system naliczania czynszów, który będzie bardziej transparentny i dostosowany do rzeczywistych parametrów lokali. Dzięki temu gmina chce uniknąć niejasności i zapewnić jednolite zasady rozliczeń dla wszystkich najemców mieszkań komunalnych" – pisze serwis beskidzka24.pl.

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