Rośnie zadłużenie polskich firm. Rekordzista ma do oddania 20 mln zł

Na koniec I kwartału br. w Krajowym Rejestrze Długów (KRD) było wpisanych 265 tys. przedsiębiorców, w tym 55,7 tys. z województwa mazowieckiego, 31,9 tys. – ze śląskiego, a także 26,3 tys. – z wielkopolskiego.

To o 0,9 proc. mniej niż w analogicznym okresie 2025 r., kiedy było ich 267,5 tys. Wtedy wśród tych osób 55 tys. było z mazowieckiego, 32,6 tys. – ze śląskiego, a 26,8 tys. – z wielkopolskiego.

Firmy w Polsce zadłużone na blisko 12 mld zł

Z danych KRD wynika również, że 31 marca br. całkowite zadłużenie przedsiębiorców wyniosło 11,7 mld zł. To o 6,2 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, kiedy kwota ta była na poziomie 11 mld zł.

Niechlubnym rekordzistą jest dłużnik z Mazowsza, mający do oddania ponad 20 mln zł.

– W przypadku zobowiązań przekraczających 20 mln zł zazwyczaj nie mamy do czynienia z przejściowym problemem płynnościowym, lecz z głębokim kryzysem finansowym przedsiębiorstwa – tłumaczy Adrian Parol, radca prawny i doradca restrukturyzacyjny.

Dodaje, że tak duża kwota najczęściej jest efektem wielu nakładających się czynników. Mogą to być nieudane inwestycje, utrata kluczowych kontraktów, błędne decyzje strategiczne, zbyt szybka ekspansja lub pogorszenie warunków rynkowych.

Średnie zadłużenie przedsiębiorcy wynosi 44 tys. zł. Dane KRD pokazują wzrost

Dane KRD pokazują, że na koniec I kwartału 2026 r. średnie zadłużenie przedsiębiorcy w tym rejestrze wyniosło 44 tys. zł. To o 7,2 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, kiedy mowa była o 41 tys. zł.

Widać też, że statystyczny przedsiębiorca ujęty w rejestrze długów zalegał ze spłatą zobowiązań blisko dwa lata (705 dni). Rok wcześniej średnie przeterminowanie wyniosło 867 dni, a więc ponad dwa lata.

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