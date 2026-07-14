Orlen zawiadamia prokuraturę ws. Obajtka. "Kolejna bramka do pokonania"

PKN Orlen poinformował o zawiadomieniu prokuratury ws. sytuacji, która miała miejsce w ubiegłym tygodniu. Europoseł PiS, były prezes firmy Daniel Obajtek próbował wejść do siedziby inowrocławskich kopalń soli Solino, gdzie trwa protest głodowy pracowników. Do zdarzenia doszło po konferencji prasowej, podczas której Obajtek i poseł PiS Przemysław Czarnek wyrazili poparcie dla protestujących górników. Strajk dotyczy planowanej sprzedaży aktywów spółki Qemetica niemieckiej grupie K+S.

Protestujący domagają się przejęcia tych aktywów przez państwo, argumentując, że Qemetica jest głównym odbiorcą solanki wydobywanej przez Solino, która należy do Grupy Orlen.

"Złożyliśmy zawiadomienie do prokuratury w sprawie wtargnięcia na teren zakładu i bezprawnego powoływania się na mandat posła przez Daniela Obajtka. Kolejna bramka do pokonania, tym razem powinna być otwarta" – poinformowało biuro prasowe Orlenu.

Europoseł PiS już odpowiedział: "Zamiast składać kolejne dęte zawiadomienia, lepiej zajęlibyście ratowaniem IKS Solino. Czy zarząd Orlenu rozpoczął wreszcie negocjacje z Qemeticą, co byłoby korzystne dla Solino?".

W ubiegłym tygodniu, po zakończeniu konferencji, Obajtek próbował wejść do budynku spółki mimo sprzeciwu prezesa Wojciecha Kotlarka. Między mężczyznami doszło do szarpaniny. Na miejsce wezwano policję.

Po interwencji europoseł oświadczył, że wobec niego użyto przemocy i zapowiedział możliwość złożenia zawiadomienia o naruszeniu nietykalności cielesnej.

"Chciałem – na prośbę pracowników IKS Solino – przyłączyć się do protestu głodowego – który trwa w spółce od 15 marca. Prezes Zarządu, Wojciech Kotlarek, zamiast wpuścić mnie na teren zakładu, zaczął mnie szarpać" – napisał Obajtek w serwisie X.

Największy producent solanki w Polsce

Solino posiada dwie kopalnie soli w Górze i Mogilnie. Ich zasoby pozwalają spółce być największym producentem solanki w Polsce. Kopalnia służy także jako strategiczny i największy magazyn ropy naftowej i paliw w Polsce, który zapewnia bezpieczeństwo energetyczne całemu krajowi.

Aktualnie górnicy nie zjeżdżają już pod ziemię, a eksploatacja złóż prowadzona jest z powierzchni tzw. metodą otworową. Polega ona na wprowadzeniu w złoże rur i wtłaczaniu przez nie wody, dzięki czemu uzyskuje się solankę.