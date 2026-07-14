Zmiana ws. OZE. Ruch rządu

Proponowane rozwiązania przyspieszą rozwój OZE, ułatwią realizację inwestycji, zwiększą produkcję biometanu i biogazu oraz wprowadzą korzystne zmiany dla prosumentów, spółdzielni energetycznych i inwestorów.

Projekt wprowadza aukcyjny system wsparcia dla instalacji produkujących biometan o mocy powyżej 1 MW.

Nowe zasady funkcjonowania gazociągu bezpośredniego

Nowe regulacje określą też zasady funkcjonowania gazociągu bezpośredniego służącego do dostarczania biogazu, biogazu rolniczego lub biometanu.

Ponadto proponowane rozwiązania ułatwią prosumentom korzystanie z magazynów energii i doprecyzują zasady rozliczeń energii oraz wprowadzą zmiany zwiększające efektywność systemów wsparcia dla odnawialnych źródeł energii oraz usprawniające funkcjonowanie spółdzielni energetycznych.

"Najważniejszym elementem projektu jest wprowadzenie aukcyjnego systemu wsparcia dla instalacji wytwarzających biometan o mocy zainstalowanej elektrycznej powyżej 1 MW. Aukcje będzie przeprowadzać prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Projektowane przepisy umożliwią również łączenie wsparcia operacyjnego ze wsparciem inwestycyjnym zgodnie z zasadami pomocy publicznej. Nowelizacja przewiduje także określenie zasad funkcjonowania gazociągów bezpośrednich służących do przesyłu biogazu, biogazu rolniczego i biometanu. Rozwiązanie to zwiększy możliwości wykorzystania tych paliw również poza miejscem ich wytwarzania" – czytamy w komunikacie.

Projekt zawiera też rozwiązania porządkujące proces przygotowania inwestycji i doprecyzują zasady lokalizowania niektórych instalacji OZE również na podstawie zintegrowanego planu inwestycyjnego. Ujednolica także zasady konsultacji społecznych z przepisami dotyczącymi planowania przestrzennego, wskazano.

Co przewiduje projekt?

"Projekt przewiduje zmiany ułatwiające wykorzystywanie magazynów energii przez prosumentów. Moc magazynu energii (przy spełnieniu określonych warunków) nie będzie wliczana do mocy zainstalowanej mikroinstalacji. Pozwoli to na stosowanie większych magazynów energii i zwiększenie autokonsumpcji energii wyprodukowanej na własne potrzeby. Nowelizacja doprecyzowuje zasady prezentowania informacji na fakturach prosumenckich oraz rozliczania depozytu prosumenckiego po zmianie sprzedawcy energii" – czytamy dalej.

Projekt usprawnia także funkcjonowanie spółdzielni energetycznych, w szczególności w zakresie udostępniania danych pomiarowych oraz współpracy ze sprzedawcami energii.

Projekt przewiduje szereg zmian zwiększających efektywność systemów wsparcia dla odnawialnych źródeł energii. Obejmują one m.in. korzystniejsze rozwiązania dla zmodernizowanych instalacji OZE oraz możliwość uwzględniania energii wyprodukowanej w okresach cen ujemnych przy rozliczeniach w systemie aukcyjnym. Nowelizacja wprowadza również zmiany porządkujące i doprecyzowujące obowiązujące przepisy, w tym dotyczące definicji instalacji OZE, magazynowania ciepła i chłodu oraz zasad certyfikacji instalatorów, podsumowano.

Po przyjęciu przez Radę Ministrów projekt ustawy zostanie skierowany do dalszych prac parlamentarnych.

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