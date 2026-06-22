Prąd tańszy nawet o 90 proc. Nowa oferta w Polsce

Najtańszy prąd w weekendy przez cały rok – już od 7 groszy za kilowatogodzinę – to nowa propozycja Taurona dla gospodarstw domowych oraz zachęta do korzystania z wielostrefowych grup taryfowych. Spółka chce również popularyzować taryfy dynamiczne, wprowadzając dla nich gwarancję ceny – podkreślono w komunikacie.

– Transformacja energetyczna to nie tylko inwestycje i technologie, ale przede wszystkim ludzie. Dlatego konsekwentnie stawiamy na zieloną energię, dzięki której klienci mają możliwość obniżania rachunków za energię elektryczną. Chcemy budować społeczeństwo świadomych odbiorców energii, którzy rozumieją zachodzące zmiany i potrafią korzystać z nowych możliwości, jakie daje nowoczesna energetyka – powiedział prezes Taurona Grzegorz Lot.

Dlaczego tańszy prąd w weekend? Tauron wyjaśnia

Tanie godziny energii w weekendy oferowane przez Tauron premiują zużycie prądu w okresach jego największej dostępności. Wynika to przede wszystkim z nadpodaży energii pochodzącej z odnawialnych źródeł, takich jak elektrownie wiatrowe i instalacje fotowoltaiczne. Zjawisko to najczęściej występuje właśnie w weekendy oraz dni świąteczne, kiedy zapotrzebowanie na energię ze strony przemysłu jest niższe, a produkcja z OZE nadal pozostaje wysoka.

To właśnie wtedy Tauron ofertuje w Tanich weekendach prąd tańszy nawet o 90% w stosunku do standardowej taryfy G11. W nowej ofercie Taurona cena energii podczas weekendu wynosi od 7 do 31 groszy za kilowatogodzinę.

Wielostrefowa oferta, obejmująca tańsze weekendy oraz 24 ceny w ciągu doby, odzwierciedla roczne trendy obserwowane na rynku energii. Jednocześnie Tauron wprowadza gwarancję ich niezmienności przez cały okres obowiązywania cennika, co stanowi istotne zabezpieczenie dla klientów. Oznacza to, że odbiorca już przed podpisaniem umowy poznaje pełen zestaw cen za energię i ma pewność, że nie ulegną one zmianie przez rok.

Według szacunków, przeniesienie pracy najbardziej energochłonnych urządzeń na godziny, w których ceny prądu są najniższe, umożliwia gospodarstwom domowym obniżenie rachunków za energię nawet o 20 proc. w skali roku.

Ładowanie samochodów elektrycznych. Nowa oferta

Ponadto Tauron uruchomił nową ofertę dla użytkowników samochodów elektrycznych – abonament "Tanie ładowanie w eTAURON". Cennik w tej usłudze został podzielony na dwie strefy – lato i zima. Po wykupieniu abonamentu użytkownik otrzymuje dostęp do oferty.

– Rozwijamy ofertę eTAURON tak, aby elektromobilność była coraz bardziej dostępna i przewidywalna kosztowo. Nasz abonament to odpowiedź na sugestie kierowców, którzy oczekują od nas prostych zasad i atrakcyjnych cen ładowania. Dlatego w niedalekiej przyszłości będziemy proponować kolejne równie interesujące rozwiązania – zapowiada prezes Tauron Nowe Technologie Bartłomiej Wyczałkowski.

Sieć eTAURON liczy ok. 200 stacji ładowania. Do 2035 r. spółka chce posiadać na swoim obszarze działania ponad 1000 urządzeń w publicznej sieci.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18 proc. powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce. Spółka miała 33,3 mld zł przychodów ze sprzedaży w 2025 r. Jest notowana na GPW.

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