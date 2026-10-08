Polska elektrownia jądrowa. Podjęto działania

To jeden z najważniejszych etapów przygotowań do rozpoczęcia budowy i realizacji inwestycji zgodnie z harmonogramem, podały PEJ.

"To niezwykle ważny moment dla całej inwestycji. Zabezpieczanie komponentów o najdłuższym czasie produkcji ma bezpośrednie znaczenie dla harmonogramu budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Chcemy, aby w 2036 roku energia z pierwszego reaktora trafiła do naszych gniazdek. To strategiczna inwestycja polskiego państwa, która zabezpieczy nasze potrzeby na dekady, stając się jednym z fundamentów bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju" – powiedział minister energii Miłosz Motyka, cytowany w komunikacie.

"Jesteśmy teraz gotowi na kolejny krok"

"Dzięki ustaleniu we wrześniu przez PEJ oraz Konsorcjum głównych warunków handlowych umowy EPC jesteśmy teraz gotowi na kolejny krok, czyli rozpoczęcie procesu zamawiania komponentów o długim terminie realizacji (LLI). Przyjęliśmy takie podejście po to, aby dać sobie czas na dalsze szczegółowe negocjacje dotyczące umowy EPC, bez presji, że brak zamówienia LLI wpłynie na harmonogram inwestycji. Dobra umowa, odpowiednio bilansująca odpowiedzialność oraz ustanawiająca mechanizmy współpracy na etapie budowy, to klucz do powodzenia projektu w przyszłych latach" – dodał wiceminister, pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej Wojciech Wrochna.

Zakres zlecenia obejmuje sześć kluczowych elementów wyspy jądrowej, w tym obudowę bezpieczeństwa reaktora (ang. Containment Vessel) oraz powiązane z nią moduły strukturalne. LLI to jedne z najbardziej zaawansowanych technologicznie i złożonych komponentów elektrowni jądrowej, których produkcja i dostawa trwa wiele lat i wymaga zaangażowania wyspecjalizowanych dostawców spełniających najwyższe standardy jakości i bezpieczeństwa, wyjaśniono.

"W projektach jądrowych odpowiednie przygotowanie i właściwe zarządzanie czasem mają kluczowe znaczenie. Pierwsze Long Lead Items, za które odpowiada Bechtel, już zamówiliśmy, a teraz rozpoczynamy ten proces również po stronie Westinghouse, który odpowiada za szeroko rozumianą część jądrową elektrowni. Zabezpieczamy w ten sposób nie tylko harmonogram inwestycji, ale i jej budżet. Zamawiane elementy stanowią znaczną część kosztów, dlatego rozpoczęcie działań z odpowiednim wyprzedzeniem pozwala lepiej kontrolować wydatki w kolejnych latach" – wskazał prezes PEJ Marek Woszczyk.

Co z produkcją i dostawą gotowych komponentów?

Wcześniejsze rozpoczęcie procesu zamówień dla komponentów o długim terminie realizacji jest powszechnie stosowane w projektach jądrowych na całym świecie. Pozwala zabezpieczyć dostępność mocy produkcyjnych, ograniczyć ryzyko opóźnień i wspiera terminową realizację inwestycji. Zakres prac obejmuje przygotowanie dokumentacji technicznej, planów w zakresie jakości i nadzoru, wybór oraz kontraktowanie dostawców, a także uruchomienie zamówień materiałowych niezbędnych do rozpoczęcia produkcji. Produkcja oraz dostawa gotowych komponentów na plac budowy będzie realizowana w ramach kolejnego zlecenia, które PEJ planują wystosować już w ramach umowy na budowę elektrowni, czytamy dalej.

Zainicjowanie procesu zamawiania kluczowych komponentów o długim terminie realizacji odbywa się w ramach obowiązującej umowy Engineering Development Agreement, zawartej między PEJ a Konsorcjum Westinghouse-Bechtel. PEJ i Westinghouse zakładają, że o zlecenia będą ubiegać się polskie firmy, które z sukcesem zakończą proces uzyskiwania międzynarodowego standardu jakości ASME NQA-1. Wysokie standardy bezpieczeństwa w branży jądrowej wymagają jednak, by firmy zaangażowane w najbardziej specjalistyczne prace spełniały rygorystyczne wymagania techniczne i jakościowe. Będzie to kolejny krok w budowaniu krajowych kompetencji oraz wyrównywaniu szans polskiego przemysłu na wejście do globalnego łańcucha dostaw technologii AP1000.

Pierwszy blok ma zostać uruchomiony w 2036 roku

Realizacja zamówień na komponenty o długim terminie produkcji stanowi istotny etap przygotowań do budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. Uruchomienie pierwszego bloku w lokalizacji Lubiatowo-Kopalino planowane jest na 2036 rok. Inwestycja będzie jednym z fundamentów krajowego systemu energetycznego, zapewniając stabilne, bezemisyjne źródło energii dla Polski, zakończono w informacji.

Polskie Elektrownie Jądrowe to spółka odpowiadająca m.in. za przygotowanie procesu inwestycyjnego i pełnienie roli inwestora w projekcie budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej o łącznej mocy zainstalowanej 3,75 GWe w oparciu o bezpieczne, sprawdzone, wielkoskalowe, wodne ciśnieniowe reaktory jądrowe generacji III (+) oraz jej przyszłą eksploatację.

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