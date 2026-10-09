To czeka rynek słodyczy czekoladowych w Polsce. Prognoza znanej firmy

W ciągu ostatnich 12 miesięcy (do końca lipca 2026) wartość rynku słodyczy czekoladowych wzrosła o 5,1 proc. r/r do 13,8 mld zł. Jednocześnie jego wolumen zmniejszył się o 2,6 proc. do 207,09 mln ton.

Z raportu firmy Wedel wynika, że w Polsce słodycze czekoladowe pozostają najważniejszą częścią rynku słodyczy, odpowiadając za 60,1 proc. jego wartości. Cały rynek słodyczy wzrósł o 4,1 proc. do 22,94 mld zł w ciągu 12 miesięcy (Wedel za: NIQ 31 tydzień 2025 – 30 tydzień 2026 r).

Trend wzrostowy się utrzyma. Jest jedno "ale"

"Wartościowo rynek w Polsce rośnie, ale wolumenowo spada. Trend wzrostowy rynku utrzyma się, ale zakładamy, że nie będzie tak jak w ostatnich pięciu latach, tylko wzrost będzie bardziej na poziomie średniej światowej, czyli 2-2,5 proc. rocznie. Głównym hamulcem jest malejąca liczba mieszkańców w Polsce i to jest główny czynnik negatywny, […] ale przykładowo spożycie na mieszkańca w Polsce wynosi niecałe 6 kg rocznie, podczas gdy największe spożycie w Wielkiej Brytanii czy Szwajcarii to jest ok. 10 kg rocznie, więc tu cały czas jest potencjał" – powiedział Herman podczas konferencji prasowej.

"W ciągu 5 ostatnich lat polski rynek urósł szybciej niż Francja, Wlk. Brytania czy świat, a udział Polski w globalnym rynku to ponad 3,1 proc. wobec 2,4 proc. w 2021 r." – dodał dyrektor i wskazał, że Wedel ma 12,1 proc. udziału w sprzedaży wartościowej w Polsce.

Herman zwrócił uwagę, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy słodycze stały się największą kategorią FMCG w Polsce, a dotychczasowi liderzy tzn. piwo i wódka spadły odpowiednio na drugie i trzecie miejsce.

"Po 30 latach nastąpiła w Polsce taka właśnie zmiana. Taka sytuacja prawdopodobnie się utrzyma i słodycze zostaną największą kategorią w Polsce" – podkreślił.

Z raportu firmy Wedel wynika też, że światowy rynek słodyczy wzrósł do 130,23 mld euro w 2025 r. z 102,95 mld euro w 2021 r. Według prognoz GlobalData w 2030 roku będzie to już ponad 147 mld euro, czyli o 42,8 proc. więcej niż w 2021 r. Największym rynkiem pozostają Stany Zjednoczone, gdzie wartość sprzedaży w 2025 roku wyniosła 25,83 mld euro, następnie jest Wielka Brytania z rynkiem o wartości 10,67 mld euro oraz Niemcy 9,82 mld euro.

To kryterium decyduje o wyborze produktu

Według raportu, na rynku słodyczy czekoladowych konsumenci stają się bardziej selektywni, a cena jest tylko jednym z elementów decyzji zakupowej. Odsetek osób wybierających słodycze czekoladowe wyłącznie ze względu na cenę pozostaje stabilny i oscyluje wokół 20 proc. Większego znaczenia nabierają więc konkretne okazje konsumpcji, sprawdzone produkty oraz marki, do których konsumenci mają zaufanie. Młodsi chętniej eksperymentują z nowymi smakami i inspiracjami z różnych części świata, podczas gdy starsze grupy częściej sięgają po klasyki. Zmieniają się też okazje konsumpcji – przekąski coraz częściej towarzyszą nam w drodze, pracy czy szkole. Wyzwaniem dla producentów staje się dziś łączenie tradycji z nowoczesnością oraz dopasowanie produktów do zmieniającego się stylu życia.

Jednocześnie konsumenci poszukują nowych doznań. 55 proc. Polaków uznaje unikalną teksturę lub formę za ważny czynnik wyboru słodyczy, a globalnie 57 proc. osób zwraca uwagę na interesujące połączenia tekstur. Wedel odpowiada na te kierunki zarówno nowymi formatami i doświadczeniami.

Wedel, należący do japońskiej Grupy Lotte, to jeden z trzech największych producentów słodyczy czekoladowych w Polsce. Wraz z firmą Mondelez oraz Ferrero posiadają łącznie ok. połowy polskiego rynku słodyczy czekoladowych.

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