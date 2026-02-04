Polska marka zdobywa Zachód. Na tym nie koniec

Wedel kontynuował ekspansję na rynki zagraniczne, co przełożyło się na umocnienie pozycji poza Polską, głównie na rynkach Wielkiej Brytanii i Europy Zachodniej. W 2026 roku firma planuje kontynuację dynamicznego rozwoju m.in. poprzez stałe urozmaicanie oferty produktowej i zwiększanie skali biznesu.

"Konsekwentnie budujemy kapitał marki"

"Z sukcesem realizowaliśmy założenia związane ze sprzedażą krajową i e-commerce, ekspansją zagraniczną oraz rozwijaliśmy ofertę. Naszym nadrzędnym celem pozostaje zwiększanie skali biznesu oraz pełniejsze wykorzystanie potencjału marki E.Wedel" – powiedział dyrektor zarządzający firmy Wedel Maciej Herman, cytowany w komunikacie.

"Konsekwentnie budujemy kapitał marki, kładąc duży nacisk na różnorodność oferty i jej dopasowanie do potrzeb odbiorców – zarówno młodych, jak i tych starszych, którzy znają naszą markę od lat. W 2025 roku Wedel osiągnął dynamikę sprzedaży wartościowej powyżej średniego wzrostu kategorii we wszystkich kluczowych segmentach słodyczy czekoladowych. Naszym priorytetem pozostaje dalsza dywersyfikacja portfolio i rozwój nowych kategorii produktowych, które odpowiadają na zmieniające się mody, trendy i potrzeby. Nie zapominamy także o naszych klasykach" – dodał dyrektor marketingu w firmie Wedel Krzysztof Bogacz.

W 2025 r. dynamicznemu rozwojowi oferty towarzyszyły inwestycje w warszawskiej fabryce, obejmujące modernizację infrastruktury technicznej i optymalizację procesów produkcyjnych. W ostatnich miesiącach zintensyfikowano działania w obszarze badań i rozwoju (R&D), poprzez otwarcie nowych laboratoriów produktowych i opakowaniowych, co pozwala na szybsze i bardziej elastyczne wdrażanie nowości oraz testowanie nowych konceptów, podkreślono także.

Lokale Wedla coraz popularniejsze

Dynamiczny rozwój odnotowała też sieć Pijalni Czekolady E.Wedel licząca ponad 30 lokalizacji – koncept sukcesywnie zwiększa skalę działalności tj. lokali własnych i franczyzowych. Rok 2025 upłynął także pod znakiem modernizacji wnętrz lokali w Katowicach, Sopocie, Nałęczowie i Poznaniu. Muzeum Fabryka Czekolady E.Wedel w 2025 roku odwiedziło niemal 350 tys. osób, podano również w materiale.

"W 2026 roku firma planuje kontynuację dynamicznego rozwoju, poprzez stałe urozmaicanie oferty produktowej oraz różnorodność doświadczeń, zapraszając do swojego świata czy też poprzez zwiększanie skali biznesu oraz kontynuację obranej ścieżki w kierunku bardziej zrównoważonym" – zakończono.

Wedel, należący do japońskiej Grupy Lotte, to jeden z trzech największych producentów słodyczy czekoladowych w Polsce. Wraz z firmą Mondelez oraz Ferrero posiadają łącznie ok. połowy polskiego rynku słodyczy czekoladowych.

