Ofiara 15-letniego nożownika. Ruszyła zbiórka dla rodziny pani Darii

Pracownica Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Leszczydole-Nowinach pod Wyszkowem (woj. mazowieckie) zmarła w czwartek (8 października) w wyniku ataku 15-letniego nożownika. Jej życia nie udało się uratować pomimo długiej reanimacji. 37-latka osierociła dwóch synów w wieku 6 i 11 lat. Pani Daria pracowała w szkole jako woźna.

Kobieta była dobrze znana lokalnej społeczności. Mieszkańcy Leszczydołu-Nowin wspominają ją jako niezwykle sympatyczną i ciepłą osobę. Była także lubiana przez uczniów.

Trwa zbiórka dla rodziny pani Darii

Po tragedii w Leszczydole-Nowinach, ruszyła zbiórka dla rodziny ofiary 15-letniego nożownika. Zbiórkę założyła na portalu szczytnycel.pl Klaudia Powierza, mieszkanka gminy Wyszków i absolwentka pedagogiki resocjalizacyjnej, która – jak przyznała – nie znała osobiście pani Darii ani jej rodziny, ale "nie potrafi przejść obojętnie wobec tragedii, która wydarzyła się tak blisko nas".

"Dla świata to kolejna tragiczna wiadomość. Dla dwojga dzieci to dzień, w którym na zawsze straciły mamę. Dla męża – dzień, w którym stracił żonę i wspólną przyszłość, którą razem budowali. Są takie tragedie, wobec których trudno znaleźć jakiekolwiek słowa. Bo jak wytłumaczyć dzieciom, że mama już nie wróci? Że nie będzie jej przy kolejnych urodzinach, szkolnych uroczystościach, ważnych wydarzeniach i tych zwyczajnych, codziennych chwilach, które dotąd wydawały się czymś oczywistym? Jednego dnia rodzina miała siebie i wspólne plany. Dziś musi zmierzyć się z rzeczywistością, na którą nikt nie jest w stanie się przygotować. Nie ma pieniędzy, które zastąpią dzieciom mamę. Nie ma słów, które odbiorą rodzinie ból. Możemy jednak zrobić coś, co sprawi, że w obliczu tej niewyobrażalnej straty nie zostaną sami" – napisała inicjatorka akcji.

"Dlatego z własnej inicjatywy, z potrzeby serca, postanowiłam uruchomić zbiórkę, której celem jest zapewnienie realnego wsparcia rodzinie pani Darii, a przede wszystkim jej osieroconym dzieciom. Zebrane środki mają pomóc w zapewnieniu im opieki psychologicznej, pokryciu codziennych potrzeb, wydatków związanych z edukacją oraz stworzeniu zabezpieczenia finansowego na przyszłość. Ich tata również stanął przed niewyobrażalnie trudnym zadaniem. Sam przeżywa stratę ukochanej żony, a jednocześnie musi znaleźć w sobie siłę, by otoczyć opieką dwoje dzieci, które właśnie straciły mamę. Nie przywrócimy tej rodzinie życia sprzed 8 października. Możemy jednak sprawić, że w kolejnych dniach, miesiącach i latach nie będą musieli mierzyć się ze wszystkimi trudnościami samotnie" – wskazała. Jak podkreśliła, zbiórka pieniędzy jest prowadzona za wiedzą i zgodą pana Daniela, męża pani Darii.

Zbiórkę może wesprzeć pod tym linkiem: Tragedia w Leszczydole. Dwoje dzieci straciło mamę. Pomóżmy rodzinie pani Darii.

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