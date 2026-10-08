"Wyrwał mi się na chwilę". Dramatyczna relacja dyrektora szkoły

W czwartek (8 października) około godz. 9:00 15-latek wszedł do szkoły podstawowej w Leszczydole-Nowinach (powiat wyszkowski, województwo mazowieckie) i zaatakował nożem 37-letnią woźną. Kobieta zmarła. Nastolatka obezwładnił dyrektor szkoły z pomocą nauczycielki. Oboje zostali ranni. Sprawcą okazał się absolwent placówki.

Na miejscu zdarzenia prokuratura zabezpiecza ślady i dowody. 15-latek może odpowiadać za swoje czyny jak dorosły, ale decyzję w tej sprawie podejmie sąd. Najpierw śledczy muszą przeprowadzić postępowanie przygotowawcze.

Usłyszał krzyk i wybiegł na korytarz. Dyrektor szkoły obezwładnił 15-latka

Według relacji dyrektora szkoły Krzysztofa Ochmańskiego, napastnik miał przy sobie trzy noże. – Wbiegł i ranił woźną. Usłyszałem krzyk, ale jak wybiegłem na korytarz, to niestety nie widziałem, co się stało, bo korytarz był pusty. On dotykał klamki drzwi i wrócił się w moją stronę z rękami do góry. Zranił mnie tylko ostrzem noża, takiego dłuższego, bo on miał trzy noże, i uderzył mnie trzonkiem. W tym czasie już jakoś tam go opanowałem. Wyrwał mi się na chwilę i dopiero wtedy skojarzyłem, że to jest prawdziwy nóż – powiedział w rozmowie z Polskim Radiem RDC.

Ochmański dodał, że nastolatek był "dziwnie ubrany", a także miał na głowie kask. Do tego szczegółu odniósł się na konferencji prasowej premier Donald Tusk. Szef rządu poinformował, że 15-latek miał na głowie kask wyposażony w kamerę, co mogło wskazywać na zamiar nagrania ataku. Nie wiadomo jednak, czy urządzenie rzeczywiście zarejestrowało przebieg zdarzenia.

W piątek (9 października) w szkołach podstawowych na terenie gminy Wyszków nie będzie lekcji. Placówki zapewnią dzieciom zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Burmistrz Wyszkowa Piotr Płochocki poinformował, że mieszkańcy mogą skorzystać z nieodpłatnej pomocy psychologicznej.

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