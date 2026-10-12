Katastrofalna sytuacja Ukrainy. Rządowi brakuje pieniędzy

– Niestety, w październiku weszliśmy w kryzys płynności finansowej. Obecnie finansowane są jedynie wydatki na obronę, emerytury, płace i pomoc społeczną – przekazał minister finansów Serhij Marczenko podczas sesji pytań do rządu w Radzie Najwyższej.

Rząd podjął decyzję o priorytetowym traktowaniu wydatków budżetowych i zawieszeniu finansowania wydatków inwestycyjnych. Nie chodzi o anulowanie programów czy odmowę realizacji prac, ale o przełożenie części finansowania na koniec roku. Jak wskazał Marczenko, wartość zamrożonych inwestycji to 39 miliardów hrywien. Zdecydowano także o tymczasowym zawieszeniu wypłaty 18 mld hrywien z tytułu zwrotu podatku VAT dla podatników.

Minister przypomniał, że potrzeby sektora obronnego znacznie wzrosły w porównaniu z początkiem pełnoskalowej inwazji. W 2022 roku wynosiły one 105 miliardów dolarów, a obecnie sięgają one 155 miliardów dolarów.

Kłopoty Ukrainy

Latem tego roku prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oszacował dodatkowe potrzeby obronne Ukrainy na 27 mld dolarów. Rząd w Kijowie zwrócił się do Komisji Europejskiej o pomoc w pokryciu deficytu poprzez wcześniejsze uruchomienie środków z dwuletniego programu pożyczek na rzecz wsparcia Ukrainy o wartości 90 mld euro.

Pożyczka ma na celu pokrycie potrzeb finansowych Ukrainy w latach 2026-2027. Program przewiduje roczne finansowanie w wysokości do 45 mld euro, pod warunkiem wdrożenia reform. Jednak Ukraina otrzymała w tym roku jedynie 15,7 mld euro z powodu opóźnień w ich wdrażaniu.

Bruksela odrzuciła wniosek o wcześniejszą wypłatę środków przewidzianych na 2027 rok. Zamiast tego Unia Europejska nalega, aby rząd Ukrainy wywiązał się ze swoich zobowiązań, co pozwoliłoby na odblokowanie około 34 mld euro wsparcia przed końcem tego roku.

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