Polska spółka ma problemy. Zarządzenia uchylone

Terminy miały podlegać głosowaniu. Zarządzenie dotyczyło również terminów na zaopiniowanie propozycji układowych przez Radę Wierzycieli, podała spółka.

Ponadto sędzia-komisarz:

– zobowiązał zarządcę do przedstawienia do 4 grudnia 2026 roku wstępnej informacji o przebiegu przejmowania bieżącego zarządzania przedsiębiorstwem, podjętych działaniach oraz zidentyfikowanych najpilniejszych potrzebach operacyjnych i finansowych spółki;

– wezwał Radę Wierzycieli, jej poszczególnych członków oraz innych zainteresowanych wierzycieli (w szczególności Europejski Bank Inwestycyjny) do złożenia do 4 grudnia 2026 roku zwięzłego stanowiska w związku z możliwym dalszym przebiegiem postępowania, możliwościami przygotowania aktualnych propozycji układowych, a także co do informacji o przebiegu współpracy na linii spółka/zarządca – wierzyciele od chwili odebrania zarządu własnego spółce i przejęcia całości zarządu spółką przez zarządcę;

– określił, że dalsze czynności w zakresie istotnych czynności w związku z harmonogramem postępowania, w tym harmonogramem głosowania nad układem, podjęte zostaną po 4 grudnia 2026 roku, o ile okoliczności sprawy nie ulegną zmianie.

Co znalazło się wniosku do sędziego-komisarza?

Zarządca masy sanacyjnej PKP Cargo w restrukturyzacji złożył do sędziego-komisarza wniosek o zmianę harmonogramu prac nad propozycjami układowymi, w tym uchylenie terminu 15 października 2026 r. na przedstawienie alternatywnych propozycji układowych przez uprawnionych wierzycieli, ewentualnie jego przesunięcie i odpowiednie dostosowanie terminu przedstawienia opinii przez radę wierzycieli. Kompleksowa informacja o sytuacji spółki wraz z propozycją dalszego harmonogramu prac nad układem miałaby być przedstawiona do 28 stycznia 2027 r.

"Jak wskazano w uzasadnieniu wniosku zarządcy, potrzeba zmiany harmonogramu wynika w szczególności ze zmiany okoliczności związanej z cofnięciem spółce, postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie z dnia 29 września 2026 roku, zezwolenia na wykonywanie zarządu własnego. W ocenie zarządcy przejęcie pełnego zakresu zarządzania przedsiębiorstwem wymaga uprzedniej weryfikacji jego sytuacji operacyjnej i finansowej, w tym ponownej oceny założeń finansowych stanowiących podstawę propozycji układowych" – czytamy w komunikacie.

Zarządca wskazał również, że zmiana harmonogramu ma charakter organizacyjny i nie zmierza do ograniczenia uprawnień rady wierzycieli ani pozostałych wierzycieli, w szczególności w zakresie prawa do przedstawiania własnych propozycji układowych. Prace nad układem będą kontynuowane, a dalszy harmonogram ma uwzględniać aktualną sytuację spółki oraz rzeczywiste możliwości wykonania układu.

"Zarządca przewiduje przedstawienie wstępnej informacji o przebiegu przejmowania zarządzania przedsiębiorstwem i najpilniejszych potrzebach operacyjnych i finansowych spółki do 4 grudnia 2026 roku, a kompleksowej informacji o jej sytuacji wraz z propozycją dalszego harmonogramu prac nad układem – do 28 stycznia 2027 roku" – czytamy dalej w materiale.

Wniosek Europejskiego Banku Inwestycyjnego

Dodatkowo zarządca poinformował, że 9 października 2026 roku Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) złożył wniosek o przedłużenie terminu na złożenie propozycji układowych do 15 grudnia 2026 roku. EBI nie jest uprawniony do samodzielnego składania propozycji układowych i wymaga posiadania przez wierzyciela lub wierzycieli łącznie więcej niż 30 proc. sumy wierzytelności. EBI deklaruje jednak, że wniosek został uzgodniony z BGK, PKO BP i Bankiem Pekao SA, które mają złożyć pisma popierające. Na dzień sporządzenia raportu pisma te nie zostały złożone, podano.

"W związku z przedstawionym uzasadnieniem zarządca uważa, że wnioskowane przedłużenie terminu jest w pełni uzasadnione oraz leży w interesie zarówno wierzycieli, jak i spółki" – zakończono.

Grupa PKP Cargo jest operatorem kolejowych przewozów towarowych w Polsce i Unii Europejskiej. PKP Cargo zadebiutowało w 2013 r. na warszawskiej giełdzie. W 2025 r. miało 3,79 mld zł skonsolidowanych przychodów.

Czytaj też:

Polska spółka szuka ratunku. Kluczowy ruch Czytaj też:

Kłopoty polskiej spółki. Dokument jest już w sądzie