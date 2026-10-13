Druga polska elektrownia jądrowa. Jest porozumienie

PEJ będą inwestorem i koordynatorem projektu, a PGE przygotuje analizy lokalizacji i wstępne studia wykonalności we współpracy z potencjalnymi dostawcami technologii.

Strategiczne znaczenie dla bezpieczeństwa Polski

"Energetyka jądrowa ma strategiczne znaczenie dla bezpieczeństwa państwa. Własne stabilne źródła energii wzmacniają odporność Polski na kryzysy i zmniejszają zależność od zewnętrznych dostawców. Dlatego pracujemy nie tylko nad pierwszą, ale także drugą elektrownią jądrową. To inwestycja w suwerenność energetyczną, bezpieczeństwo Polaków i długofalowy rozwój gospodarczy kraju. Chcemy, aby na realizacji tego programu korzystały nasze przedsiębiorstwa, pracownicy i krajowy przemysł. Dlatego już na etapie przygotowania inwestycji stawiamy na współpracę i rozwój kompetencji polskich firm" – powiedział minister energii Miłosz Motyka, cytowany w komunikacie.

"Podpisane porozumienie porządkuje podział zadań między PEJ i PGE oraz pozwala wykorzystać kompetencje obu spółek w przygotowaniu drugiej elektrowni jądrowej. Przed nami analizy lokalizacji, studia wykonalności i wybór technologii. Chcemy przeprowadzić ten proces w sposób konkurencyjny, tak aby wypracować korzystne warunki realizacji inwestycji, uwzględniające nie tylko technologię, ale również finansowanie i długofalową współpracę strategiczną" – dodał wiceminister energii i pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Wojciech Wrochna.

Dokument wprowadza założenia zaktualizowanego Programu polskiej energetyki jądrowej, przyjętego przez Radę Ministrów 29 września 2026 r. Określa role obu spółek w przygotowaniu projektu drugiej elektrowni jądrowej (EJ2).

Jak wygląda podział zadań?

Podział zadań obejmuje:

PEJ – koordynacja projektu i odpowiedzialność za jego przygotowanie w roli inwestora;

PGE – przygotowanie, wspólnie z potencjalnymi dostawcami technologii, wstępnych studiów wykonalności oraz przeprowadzenie niezbędnych analiz rozważanych lokalizacji na rzecz PEJ.

"Realizację drugiej elektrowni jądrowej rozpoczynamy z czymś, czego nie mieliśmy na starcie pierwszej inwestycji: doświadczeniem z pierwszego projektu. Wiemy, jak prowadzić procesy administracyjne, organizować dialog z partnerami i przygotowywać do realizacji projekt takiej skali. Dzisiejsze porozumienie daje nam jasny podział ról i pozwala skupić się na tym, co najważniejsze: konsekwentnym osiąganiu kolejnych kamieni milowych. Jednocześnie widzimy istotną rolę PGE i finalizujemy wspólnie rozwiązania kontraktowe i organizacyjne, które pozwolą obu spółkom skutecznie realizować ten strategiczny dla kraju projekt" – podkreślił prezes PEJ Marek Woszczyk.

"Współpraca PGE i Polskich Elektrowni Jądrowych to ważny krok w kierunku rozwoju energetyki jądrowej w Polsce i wzmacniania bezpieczeństwa energetycznego kraju. Wierzę, że połączenie wiedzy, doświadczenia i kompetencji obu spółek pozwoli skutecznie realizować ten ambitny projekt, który ma strategiczne znaczenie dla przyszłości polskiej energetyki i całej gospodarki. Dzisiejsze porozumienie potwierdza, że dzięki wspólnym celom i partnerskiemu podejściu możemy tworzyć solidne podstawy dla nowoczesnego, stabilnego i bezpiecznego systemu energetycznego, który będzie służył kolejnym pokoleniom" – ocenił prezes PGE Dariusz Lubera.

Oto cel współpracy

Współpraca ma zapewnić efektywne wykorzystanie zasobów i doświadczenia obu spółek oraz usprawnić przygotowanie inwestycji, również dzięki odpowiedniej koordynacji działań na poziomie administracji rządowej.

Polskie Elektrownie Jądrowe to spółka odpowiadająca m.in. za przygotowanie procesu inwestycyjnego i pełnienie roli inwestora w projekcie budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej o łącznej mocy zainstalowanej 3,75 GWe w oparciu o bezpieczne, sprawdzone, wielkoskalowe, wodne ciśnieniowe reaktory jądrowe generacji III (+) oraz jej przyszłą eksploatację.

Grupa PGE to jedna z największych firm energetycznych w Polsce. Obsługuje blisko 5,8 mln klientów. Dysponuje 19,1 GW mocy zainstalowanej. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.; miała 61,43 mld zł przychodów w 2025 r.

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