Z Ukrainy do Polski płyną miliardy. Podano najnowsze dane

Najnowsze dane dotyczące poziomu wymiany handlowej z Ukrainą przytacza "Rzeczpospolita". Wynika z nich, że przez pierwsze 8 miesięcy bieżącego roku Polska wyeksportowała do swojego wschodniego sąsiada towary o wartości 41 mld złotych. To o 446 proc. więcej niż w roku 2006 r. i o 361 proc. więcej niż w 2016 r. Ogółem nadwyżka Polski w handlu z tym krajem wyniosła 28,5 mld zł.

"Najwięcej na Ukrainie zarabiamy na sprzedaży produktów mineralnych (17,2 proc. naszego eksportu nad Dniepr w 2025 r.), pojazdów i statków powietrznych (15,4 proc.) oraz maszyn, urządzeń mechanicznych i elektroniki (15,1 proc.)" – czytamy.

Ukraina jest obecnie siódmym największym odbiorcą polskich towarów. Więcej kupują tylko Niemcy, Czechy, Francja, Wlk. Brytania, Holandia i Włochy.

Tymczasem import z Ukrainy maleje. W 2025 r. był on niższy o 3,9 proc. niż w 2024 r. i o 29,7 proc. niż w 2022 r.

Ukraina ma poważne problemy z płynnością finansową

Rząd Ukrainy podjął decyzję o priorytetowym traktowaniu wydatków budżetowych i zawieszeniu finansowania wydatków inwestycyjnych. Nie chodzi o anulowanie programów czy odmowę realizacji prac, ale o przełożenie części finansowania na koniec roku. Jak wskazał tamtejszy minister finansów Serhij Marczenko, wartość zamrożonych inwestycji to 39 miliardów hrywien. Zdecydowano także o tymczasowym zawieszeniu wypłaty 18 mld hrywien z tytułu zwrotu podatku VAT dla podatników.

Minister przypomniał, że potrzeby sektora obronnego znacznie wzrosły w porównaniu z początkiem pełnoskalowej inwazji. W 2022 roku wynosiły one 105 miliardów dolarów, a obecnie sięgają one 155 miliardów dolarów.

Latem tego roku prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oszacował dodatkowe potrzeby obronne Ukrainy na 27 mld dolarów. Rząd w Kijowie zwrócił się do Komisji Europejskiej o pomoc w pokryciu deficytu poprzez wcześniejsze uruchomienie środków z dwuletniego programu pożyczek na rzecz wsparcia Ukrainy o wartości 90 mld euro.

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