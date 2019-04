Znany aktor zabrał głos ws. ustawy 447. "W ciągu godziny dostałem ok. 300 postów z groźbami i obelgami"

"Poland not Polin" – grafikę z takim napisem zamieścił na swoim profilu na Facebooku Jarosław Jakimowicz. Aktor wyjaśnił, że jest ona wyrazem sprzeciwu wobec amerykańskiej ustawy 447, która przyznaje Departamentowi Stanu prawo do wspomagania organizacji międzynarodowych zrzeszających ofiary Holokaustu, a także – co najważniejsze – udzielenia im pomocy w odzyskaniu żydowskich majątków bezdziedzicznych.

Wielu fanów aktora wyraziło wdzięczność, że postanowił wypowiedzieć się w tak ważnej sprawie. Jak się okazuje, nie wszyscy podzielają taką opinię. W kolejnym wpisie Jakimowicz napisał, że w ciągu godziny otrzymał ok. 300 postów z groźbami i obelgami. Oskarżono go również o antysemityzm.

"TO JAKIŚ ABSURD! CO SIĘ DZIEJE W MOIM KRAJU?? CZUJĘ SIĘ PATRIOTĄ I JESTEM PRZECIWNIKIEM AMERYKAŃSKIEJ USTAWY 447,KTÓRA JEST NACISKIEM, ZMUSZANIEM POLSKI DO ROZLICZANIA SIĘ ZA HOLOCAUST /MAMY PŁACIĆ ZA NIEMCÓW?!/ DAŁEM TEGO WYRAZ NA FB. NIE NAPISAŁEM SŁOWA O ŻYDACH I DO ŻYDÓW. PRZEŻYŁEM SKOMASOWANY ATAK NA SWÓJ PROFIL I W CIĄGU GODZINY DOSTAŁEM OK 300 POSTÓW Z GROZBAMI I OBELGAMI.! NIE KIEROWAŁEM POSTU DO ŻYDÓW. MEDIA, KTÓRE SĄ NA USŁUGACH PODCHWYCIŁY TEMAT I PISZĄ O MNIE ANTYSEMITA ??!!! CHORE!!! DLACZEGO NIKT NIE PISZE CO I KTO KIERUJE POLAKAMI, KTÓRZY SĄ ZA PODPISANIEM TEJ USTAWY???? O TYM JAKIMI SĄ PATRIOTAMI???!!!" – napisał oburzony aktor.