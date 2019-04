Roksana Węgiel nie wystąpi na Eurowizji w Izraelu

64. Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się 14, 16 i 18 maja 2019 w Centrum Konferencyjnym w Tel Awiwie. Organizatorami konkursu będzie Europejska Unia Nadawców i izraelski nadawca publiczny Israeli Public Broadcasting Corporation. Izrael jest organizatorem wydarzenia, ponieważ podczas ubiegłorocznej edycji triumfowała przedstawicielka tego właśnie państwa.

Niedawno pojawiła się informacja, że do Tel Awiwu poleci Roksana Węgiel. Utalentowana 14-latka miała występować jako gość specjalny podczas Eurowizji dla dorosłych. Jednak w rozmowie z Eska.pl powiedziała, że jedzie do Izraela, ale podczas finałowego koncertu udzieli tylko wywiadu. Nie jest znany powód zmiany decyzji organizatorów. – Miałam występować jako gość, ale plany się pozmieniały i będę miała tylko wywiad. Nie zależy to od nas, plany pozmieniały się w Izraelu – komentuje artystka.