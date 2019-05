Nocne Wilki dotarły do Warszawy

Szczyt "Together for Europe" w 15. rocznicę wejścia Polski do UE

To już 15 lat od kiedy Polska oficjalnie stała się częścią Unii Europejskiej. Z tej okazji na Zamku Królewskim odbywa się szczyt "Together for Europe - High Level Summit". Spotkanie jest zorganizowane z inicjatywy premiera Mateusza...