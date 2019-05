Macierewicz o Konfederacji: Struktura zlepiona przez Janusza Korwin-Mikke tylko po to, żeby wszedł do PE

– Konfederacja nie jest zagrożeniem dla Prawa i Sprawiedliwości. Ta struktura jest zlepiona przez Janusza Korwin-Mikkego, po ty by wszedł on do Parlamentu Europejskiego. To nie ma żadnych innych celów – stwierdził Antoni Macierewicz na antenie Polskiego Radia 24. Były szef MON był gościem Antoniego Trzmiela, redaktora naczelnego portalu DoRzeczy.pl oraz dziennikarza TVP.

Według polityka działalność Korwina-Mikke nie jest nakierowana na polski interes narodowy: – Janusz Korwin-Mikke wielokrotnie podkreślał tradycję Stronnictwa Polityki Realnej – środowisk które były za kontynuacją sytuacji rozbiorowej Polski i wspieraniem rosyjskich wpływów w naszym kraju. To nie ma nic wspólnego z polskim interesem narodowym. Janusz Korwin-Mikke niedawno w wywiadzie powiedział, że Rosja jest przeciwnikiem Ukrainy, więc jest naszym najlepszym sojusznikiem. To jest aberracja, istne szaleństwo, które doprowadziłoby Polskę do narodowej katastrofy.

Antoni Macierewicz zaznacza, że Polska wciąż jest obiektem ataku ze strony Rosji. – Nie ma wątpliwości, że ludzie związani z Władimirem Putinem przypuszczają atak na nasz kraj. On sam wielokrotnie podkreślał, że stacjonowanie wojsk amerykańskich i NATO w Polsce odbiera za atak na siebie. Bezpieczeństwo sąsiadów Rosja uważa za swoje zagrożenie. Władimir Putin jest człowiekiem o silnych korzeniach KGB. To środowisko go uformowało. Wtedy gdy mówi on o rodzinie i wartościach chrześcijańskich, równocześnie podbija inne kraje. Kontynuuje w ten sposób stalinowską imperialistyczną tradycję – powiedział wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości.