Jarubas: Droga do dechrystianizacji Polski prowadzi przez PiS

W rozmowie z Beatą Lubecką na antenie Radia ZET Adam Jarubas oskarżył Jarosława Kaczyńskiego o fundowanie polskiemu społeczeństwu wojny religijnej i wciąganie Kościoła w kampanię wyborczą. – On sam kiedyś powiedział, że droga do dechrystianizacji Polski prowadzi przez ZChN. Dzisiaj można powiedzieć, że droga do dechrystianizacji Polski prowadzi przez PiS – stwierdził wiceprezes Polskiego Stronnictwa Ludowego.

– Wciąganie spraw, szczucie na osoby innych orientacji seksualnych, LGBT, uchodźców, to jest rozbijanie wspólnoty, godzenie w takie podstawowe, wspólnotowe przesłanie Kościoła katolickiego przy haniebnym wykorzystaniu mediów publicznych – dodawał.

Polityk odniósł się również do filmu braci Sekielskich "Tylko nie mów nikomu", który miał swoją premierę w miniony weekend. „Dokument ten dotyczy pedofilii w polskim Kościele. – Wiedzieliśmy, że ten problem występuje, ale zobaczenie ludzi, których dotknęła ta tragedia, ofiar, które się muszę mierzyć przez całe życie z pamięcią o tym doświadczeniu, jest dramatyczne, wstrząsające – przyznał. Adam Jarubas wyraził nadzieję, że film ten skłoni polski Kościół do refleksji. W jego ocenie, nie powinno się traktować tego dokumentu jako coś co ma uderzyć w Kościół, ale jako szansę, żeby poważnie podejść do rozliczenia się z tym problemem.