Sekielski, Nergal i Stuhr w jednej akcji. Apelują do Polaków

Tomasz Sekielski, Nergal, Maciej Stuhr, Maja Ostaszewska – to tylko kilka osób, które wzięły udział w akcji "Wybieram Europę".

"Przez lata jako dziennikarz newsowy uważałem, że nie powinienem chodzić na wybory, aby pozostać bezstronnym i niezależnym. To się jednak zmieniło" – przekonuje Tomasz Sekielski.

"Unia Europejska zapewnia mi wolność artystyczną i osobistą. Wolność w sztuce to jest to, o co codziennie z taką determinacją walczę. Chodźmy razem" – stwierdza z kolei Adam Darski.

"26 maja idę na wybory, ponieważ uważam, że nasze bycie w UE to być albo nie być – albo będziemy decydować o tej części świata albo będziemy zupełnie zepchnięci na margines" – podkreśla aktorka Maja Ostaszewska.

W akcji wzięli udział m.in.: Anja Rubik, Grażyna Wolszczak, Piotr Adamczyk, Krzysztof Materna, Magda Umer, Mariusz Szczygieł, Tomasz Raczek.

Czytaj także:

Koalicja Europejska wygrywa z PiS. Duży wzrost Konfederacji