Awaria w domu? Poznaj sprawdzony sposób

Złośliwość rzeczy martwych potrafi być ogromna. A domowe sprzęty mają niezwykłą zdolność do psucia się w najbardziej nieodpowiednich chwilach. Jakby specjalnie, decydują się na strajk w najmniej odpowiednim momencie: niedawno kupiona pralka odmawia posłuszeństwa pełna brudnych ubrań, a zmywarka postanawia zalać kuchnię tuż przed przyjazdem gości. Albo gdy pęka wężyk i łazienka zamienia się w mały basen, a sąsiad dobija się do drzwi, bo z sufitu kapie mu woda. W takich chwilach łatwo stracić głowę, a przecież pomoc jest na wyciągnięcie ręki. Wystarczy zadzwonić do ubezpieczyciela.

Niebezpieczne przepięcia

Elektryka też potrafi nieźle dopiec. Przepięcia i zwarcia mogą wywołać pożar, a także spowodować uszkodzenie cennych urządzeń, takich jak telewizor czy komputer. Wyobraź sobie wieczór, gdy komfortowo usadowiony w fotelu, z kubkiem ulubionej herbaty, przygotowujesz się do oglądania najnowszego odcinka ulubionego serialu. A tu ogromne rozczarowanie – Twoje "okno na świat" dziś nic nie pokaże.

Takie awarie uświadamiają nam, jak bardzo jesteśmy zależni od prawidłowo działających systemów i urządzeń w naszych domach, oraz jak ważne jest posiadanie nie tylko planu B, ale i solidnego wsparcia w postaci ubezpieczenia. W takich dramatycznych chwilach bardzo pomocne jest ubezpieczenie Assistance Domowy, które dostępne jest wraz z ubezpieczeniem LINK4 DOM.

Wizyta fachowca

Kluczowym elementem tego ubezpieczenia jest możliwość wezwania specjalisty w sytuacji zdarzenia losowego określonego w OWU. Ubezpieczyciel zapewnia dojazd i usługi fachowca, takiego jak hydraulik, elektryk, ślusarz, szklarz czy technik urządzeń grzewczych. Możesz skorzystać z pomocy każdego specjalisty trzy razy w okresie ubezpieczeniowym, a ubezpieczenie pokrywa koszty interwencji do 500 zł. Dodatkowo, w przypadku awarii sprzętu elektronicznego i gospodarstwa domowego – RTV, AGD oraz PC organizowana jest usługa naprawy (również do limitów wskazanych w OWU pokrywane są koszty naprawy). Należy przy tym zaznaczyć, że sprzęt ten nie może być starszy niż 6 lat.

Gdy konieczna jest ewakuacja

W sytuacji, gdy po pożarze czy innym nieszczęśliwym zdarzeniu ubezpieczony dom lub mieszkanie nie nadaje się do zamieszkania LINK4, zorganizuje dla Ciebie i Twoich domowników transport (pociągiem I klasy lub autobusem) do najbliższego hotelu, w odległości do 100 km. To konkretna pomoc, bo ubezpieczenie obejmie również koszty zakwaterowanie do 8 nocy hotelowych, do wysokości 200 zł za osobę/za dobę.

Ubezpieczyciel pokrywa również koszty transportu ocalałego mienia i jego przechowywania, albo dozoru na miejscu, (do limitu 1000 zł) zapewniając tym samym spokój ducha w trudnych chwilach.

W przypadku nieszczęśliwego wypadku, ochrona assistance obejmuje też pomoc medyczną poprzez:

organizację i pokrycie kosztów wizyty lekarskiej lub dojazdu do lekarza,

zorganizowanie wizyty pielęgniarki na zlecenie lekarza,

transport do szpitala i powrót po pobycie dłuższym niż 5 dni.

Chronisz też rower

Warto dodać, że domowy assistance dotyczy również roweru. W przypadku wypadku, ubezpieczyciel organizuje i pokrywa koszty transportu roweru oraz jego naprawy (do wskazanych w OWU limitów).

Ubezpieczając mieszkanie lub dom jednorodzinny w LINK4, zapewnisz sobie i swoim bliskim szeroką ochronę przed różnorodnymi ryzykami i nieprzewidzianymi zdarzeniami. Ochrona obejmuje szkody spowodowane pożarami, żywiołami pogodowymi – takimi jak powodzie, wichury czy też napór śniegu. Dodatkowo, chronisz swój majątek przed włamywaczami. W przypadku uszkodzeń i utraty wartościowych przedmiotów w domu lub mieszkaniu, uzyskasz odszkodowanie.

Dopasuj swoją ochronę

Ubezpieczenie domu i mieszkania zawsze dobierane jest indywidualnie. W związku z tym cena polisy również będzie dopasowana do lokalu, który ubezpieczasz. Zależy ona od takich czynników jak wartość domu czy położenie mieszkania. Sam też określasz sumy, na jakie chcesz ubezpieczyć od zdarzeń losowych (w tym kradzieży) mury/ elementy stałe i ruchomości domowe. Należy pamiętać, że sumy ubezpieczenia powinny odpowiadać wartości ubezpieczanego domu/mieszkania i domowych sprzętów, ponieważ podane kwoty będą maksymalną wysokością odszkodowania, jaką firma wypłaci za szkodę.

Czy można ubezpieczyć dom, nie będąc właścicielem?

LINK4 ma w swojej ofercie także polisy dla najemców. W ramach ubezpieczenia możesz zabezpieczyć mienie ruchome na wypadek kradzieży, uszkodzenia lub zniszczenia. Warto o tym pamiętać.

Jak kupić ubezpieczenie?

Ubezpieczenie LINK4 DOM dostępne jest w LINK4. Szczegóły, limity i wyłączenia odpowiedzialności należy sprawdzić w OWU DOM dostępnym na www.link4.pl.

Warto też zasięgnąć fachowej porady doradców na infolinii 22 444 44 44 lub zapytać o szczegóły agenta ubezpieczeniowego współpracującego z LINK4.

Artykuł powstał przy współpracy z Grupą PZU.