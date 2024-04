Szkocja: Biskupi apelują o niedopuszczenie do legalizacji eutanazji

W liście pasterskim skierowanym do wszystkich katolików, biskupi Szkocji proszą ich o wezwanie swoich deputowanych do odrzucenia niedawno opublikowanych propozycji legalizacji tzw. "wspomaganego samobójstwa”. List zostanie odczytany we wszystkich 460 katolickich parafiach w Szkocji, podczas Mszy Świętych 27 i 28 kwietnia b.r..

Apel biskupów

Biskupi opisują propozycję przedstawioną przez deputowanego liberałów do Szkockiego Parlamentu, Liama McArthura jako "niebezpieczną” i wzywają parlamentarzystów do skupienia energii na poprawie opieki paliatywnej, która jest ich zdaniem "niedofinansowana i ograniczona”.

W liście stwierdzają, że prawo, które "pozwala nam zabijać naszych braci i siostry, prowadzi ku groźnej spirali, która zawsze zagraża najbardziej bezbronnym członkom naszego społeczeństwa, w tym osobom starszym i niepełnosprawnym oraz osobom zmagającym się z problemami zdrowia psychicznego.

Przytoczono sytuacje tych regionów, tam gdzie zalegalizowano eutanazję, a gdzie jak w amerykańskim stanie Oregon połowa osób, które decydują się na wspomagane samobójstwo, czyni to, ponieważ czują, że są ciężarem dla swoich rodzin lub społeczności i systemu opieki zdrowotnej.

Szkoccy biskupi wskazują, że "kiedy osoby słabsze, w tym starsze i niepełnosprawne wyrażają obawy, że są ciężarem, właściwą reakcją nie jest sugerowanie, że mają obowiązek umrzeć, lecz zobowiązanie się do zaspokojenia ich potrzeb i zapewnienia opieki i współczucia, których potrzebują, aby pomóc im żyć”. Podkreślają: "Podczas gdy nasze społeczeństwo jest już naznaczone wieloma nierównościami, nie potrzebujemy wspomaganego samobójstwa, aby wywierać nieznośną presję na naszych najbardziej pokrzywdzonych, którzy nie mają głosu w tej debacie”.

