Deportacje nielegalnych imigrantów będą kosztowne. Homan przypomina rzecz podstawową

W USA trwają przygotowania do masowej deportacji nielegalnych imigrantów z USA do krajów ich pochodzenia. Tom Homan, który obejmie stanowisko szefa lądowej straży celnej i granicznej i będzie kierował operacją, uważa, że do zrealizowania planu deportacji, będzie potrzebne co najmniej 86 miliardów dolarów. Jak zaznaczył, wszystko zależy zatem od ilości funduszy, jakie agencji przyzna Kongres.

Deportacje nielegalnych imigrantów z USA. Homan: Bezpieczeństwo Amerykanów jest bezcenne

Pytany przez dziennikarzy NewsNation o wysokość kwoty, odpowiedział, że ochrona bezpieczeństwa narodowego i życia Amerykanów jest bezcenna.

– Jaką cenę przypisujecie bezpieczeństwu narodowemu? Nie sądzę, żeby miało cenę – zapytał. – Jaką cenę przypisujecie tysiącom amerykańskich matek i ojców, którzy pochowali swoje dzieci? Chcesz mówić o rozdzieleniu rodzin; pochowali swoje dzieci, ponieważ ich dzieci zostały zamordowane przez nielegalnych imigrantów, którzy nie powinni się tu znaleźć. Nie przyjmuję tego do wiadomości – powiedział, powtarzając ostatnie zdanie kilkukrotnie.

Homan był bowiem pytany o to, czy służby będą deportować z nielegalnymi imigrantami również ich dzieci urodzone w USA. Jak wyjaśnił, że rząd pozostawi rodzicom dzieci urodzonych w USA decyzję, czy opuścić kraj z pełnymi rodzinami, czy też podzielić rodziny, pozostawiając w kraju dzieci będące z urodzenia obywatelami amerykańskimi. Przypomniał w tym kontekście rzecz zasadniczą – jeżeli ktoś dostaje się do obcego kraju nielegalnie, wie, że przebywa w nim bezprawnie i decyduje się mieć dziecko, to sam stawia swoją rodzinę w takiej sytuacji – tłumaczył Homan z wywiadzie dla "The Washington Post".

Kosztowne przedsięwzięcie, ale długofalowo podatnicy zaoszczędzą mnóstwo pieniędzy

Przyszły szef straży granicznej dodał, że długoterminowe korzyści z przedsięwzięcia przewyższą niezbędne wydatki. Zwrócił w tym kontekście, że podatnicy obecnie ponoszą ciężar świadczenia licznych usług nielegalnym imigrantom, w tym zakwaterowania, transportu, opieki zdrowotnej i edukacji.

Homan przyznał, że operacja rzeczywiście będzie kosztowna i długotrwała – Jednakże w dłuższej perspektywie pozwoli to podatnikom zaoszczędzić mnóstwo pieniędzy. W tej chwili wydajemy miliardy dolarów na darmowe bilety lotnicze, darmowe pokoje hotelowe, darmową opiekę medyczną, darmowe posiłki, system edukacji – argumentował.

