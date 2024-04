Szef funduszu ubezpieczeniowego proponuje eutanazję dla "ludzi zmęczonych życiem"

Luc Van Gorp, szef jednego z funduszy ubezpieczeń wyszedł z propozycją eutanazji dla "ludzi zmęczonych życiem". Jest to koncepcja zdumiewająca tym bardziej, że istotą działania tego typu instytucji jest coś dokładnie przeciwnego, czyli zapewnienie klientom możliwie dobrej i godnej opieki zdrowotnej na stare lata, po to, żeby mogli przeżyć ich jak najwięcej.

Eutanazja dla "zmęczonych życiem"

Debatę na temat wspomaganego samobójstwa ludzi starszych Luc Van Gorp rozpoczął w minionym tygodniu na łamach flamandzkiej prasy. Powołał się przy tym w szczególności na presję finansową wobec systemu opieki zdrowotnej ze strony opieki nad ludźmi starszymi i często chorymi. W dwóch dziennikach Van Gorp zaproponował radykalne rozwiązanie "kwestii starzenia się społeczeństwa". Według niego, "ci, którzy są zmęczeni życiem, powinni mieć możliwość spełnienia swojego pragnienia o końcu życia". Uważa on, iż "nie można przedłużać życia tych, którzy sami już tego nie chcą, bo chodzi o budżet i kosztuje to rząd duże pieniądze". Ocenił, że w starzejących się społeczeństwach Europy jest to ogromny problem, brakuje też niezbędnego personelu do opieki.

Belgijscy biskupi przyznali, że wyzwania w tym obszarze są znaczne, a środki finansowe nie są nieograniczone. Jednak – jak piszą w specjalnym oświadczeniu – w prawdziwie ludzkim społeczeństwie wybory te nie mogą być dokonywane kosztem osób potrzebujących opieki. Zdecydowanie sprzeciwiają się włączeniu eutanazji jako opcji rozwiązującej "problem" opieki medycznej u kresu życia. "Godność ludzka jest święta i jest podstawowym filarem każdego ludzkiego społeczeństwa godnego tej nazwy" – podkreślają belgijscy biskupi, nazywając "eutanazję dla ludzi zmęczonych życiem" przerażającą propozycją.

