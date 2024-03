Kanada: Ojciec walczy o życie córki, która chce poddać się eutanazji

25 marca sędzia Colin CJ Feasby z sądu królewskiego w Albercie uchylił nakaz, o który ubiegał się ojciec 27-letniej autystycznej kobiety, który zakazywał poddania jej eutanazji. Uśmiercenie kobiety miało zostać dokonane w ramach program Medical Assistance in Dying (MAiD).

MAiD to kanadyjski program, który umożliwia osobie uznanej za uprawnioną otrzymanie "pomocy" lekarza w zakończeniu życia. Istnieją dwie metody "pomocy" medycznej w umieraniu. Pierwsza zakłada, że to lekarz lub pielęgniarka bezpośrednio podają substancję powodującą śmierć. Druga polega na przepisaniu osobie, która chce umrzeć, odpowiedniego leku. Ostatecznie to ona sama zażywa medykament, który powoduje jej zgon.

Kontrowersyjna decyzja

Jak napisał sędzia w uzasadnieniu decyzji, choć nie zna powodów, dla których kobieta chce umrzeć, to jednak szanuje jej "autonomię i prywatność”.

"Moja decyzja uznaje twoje prawo do wyboru śmierci wspomaganej, ale nie determinuje wybrania śmierci” – wskazał. Ze względu na zakaz publikacji danych osobowych, młoda kobieta w tej sprawie była określana jako MV, a jej ojciec jako WV.

MV, u której zdiagnozowano zarówno autyzm, jak i zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD), została zatwierdzona do programu MAiD przez dwóch lekarzy i planowała zakończyć swoje życie poprzez eutanazję. Jednak z dokumentów sądowych wynika, że jej ojciec argumentował, że jest bezbronna i "nie jest kompetentna, aby podjąć decyzję o samobójstwie”. Warto zauważyć, że MV nadal mieszka w domu pod opieką rodziców.

Ojciec argumentował także, że jego córka nie kwalifikuje się do MAiD, wskazując, że "jest ogólnie zdrowa i uważa, że objawy somatyczne, jakie u niej występują, wynikają z niezdiagnozowanego stanu psychicznego”. W rezultacie argumentacji ojca, 31 stycznia sąd wydał nakaz tymczasowy o wstrzymaniu procedury. MV złożyła jednak wniosek o uchylenie nakazu.

Sędzia Feasby stwierdził, że zezwolenie na eutanazję MV jest lepszą decyzją, ponieważ „próba zakończenia życia bez pomocy medycznej naraziłaby ją na zwiększone ryzyko bólu, cierpienia i trwałych obrażeń”.

Orzeczenie przewiduje, że jej ojciec będzie miał 30 dni na złożenie odwołania od decyzji, zanim MV będzie mogła zostać poddana eutanazji. Na razie WV nie ogłosił, czy planuje złożyć apelację.

Czytaj też:

"Oszustwo". Macron znów w ogniu krytyki ze strony biskupówCzytaj też:

Ksiądz-lekarz usiłujący ratować życie Polaka oczyszczony z zarzutów