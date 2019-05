Biedroń apeluje o zawieszenie nauczania religii w szkołach. To nie wszystko

Podczas konferencji w Toruniu zorganizowanej przed siedzibą Radia Maryja lider Wiosny oświadczył, że przyszedł tam wraz z innymi działaczami swojej partii, aby "wyrazić sprzeciw wobec mariażu tronu i ołtarza". – A gdzie, jak nie w Toruniu, nie pod Radiem Maryja, w sposób symboliczny i praktyczny ten mariaż jest widoczny jak na dłoni. Tutaj, w Toruniu, można zobaczyć, jak nie funkcjonuje państwo, jak wszystko, co dzisiaj z tragiczną konsekwencją widzimy w postaci afery wokół księży-pedofilów jest symbolem deprawacji państwa, które przez 30 lat nasze demokracji nie przestrzegało konstytucji. Bo w konstytucji umówiliśmy się na świeckie państwo. Żadna partia polityczna, żadna władza tych relacji nie uporządkowała – przekonywał Robert Biedroń.

Polityk zwrócił się z apelem do minister edukacji Anny Zalewskiej, aby zanim "ucieknie do Brukseli" podjęła ostatnią odważną decyzję. –Apelujemy, żeby od września zawiesić nauczanie religii w szkołach publicznych, żeby więcej religia nie była uczona w szkole za publiczne pieniądze, żebyśmy więcej nie byli narażeni jako podatnicy na niepotrzebne finansowanie Kościoła w postaci 3 mld złotych, ale także, żeby rodzice mieli pewność, że wysyłając swoje dzieci do szkoły, nie narażają je na niebezpieczeństwo – tłumaczył. To jednak nie jedyny antyklerykalny pomysł Biedronia. Polityk zażądał powołania nowej komisji majątkowej, która sprawdzi, czy poprzednia nie przyznała Kościołowi zbyt dużego majątku.