"Nie ma takiej opcji". Kukiz stanowczo o współpracy z Korwin-Mikkem

Lider Kukiz'15 był gościem Konrada Piaseckiego na antenie TVN24. Polityk zapytany został m.in. o plany powołania komisji, która miałaby się zająć przypadkami pedofilii. Przypomnijmy, że Platforma Obywatelska chciała, aby komisja zajmowała się jedynie wykorzystywaniem seksualnym nieletnich przez księży, zaś według zapowiedzi premiera, przedmiotem jej badań będą wszystkie środowiska.

"Kościół był chroniony przez państwo i chroniony wewnątrz"

– To nie powinna być na pewno, z całą pewnością, inkwizycja. Tutaj powinni wkroczyć prokuratorzy w pierwszej kolejności i przeanalizować też wcześniejsze postępowania, sprawy, itd. Czy one zostały rzeczywiście doprowadzone do końca – stwierdził Paweł Kukiz.

Gość Konrada Piaseckiego wyraził pogląd, że do tej pory "Kościół był chroniony przez państwo i chroniony wewnątrz". – Żeby Kościół się oczyścił, to jest jeszcze daleka droga. Kościół przede wszystkim powinien się oczyścić z pychy. Kościół powinien się oczyścić też z umiłowania do dóbr materialnych. Kościół powinien pójść drogą księdza Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego – ocenił.

Współpraca z Korwinem? Kukiz: Nie ma takiej opcji

Paweł Kukiz pytany był również o plany na przyszłość w przypadku, jeśli najbliższe wybory nie pozwolą jego formacji przekroczyć progu wyborczego. – Mogą być bardzo różne scenariusze, rozwiązania. Natomiast jeżeli byśmy nie weszli do parlamentu czy PE, ale przede wszystkim mówię o parlamencie, świadczyłoby to o tym, że ludziom ten system jednak się podoba – stwierdził. Jak podkreślił, jeśli Kukiz'15 nie uda się przekroczyć progu wyborczego, będzie jeździł po Polsce i prowadził "pracę u podstaw".

Lider Kukiz'15 stanowczo wykluczył współpracę z Januszem Korwin-Mikkem. – Nie ma takiej opcji, żebym gdziekolwiek poszedł razem z Korwinem. Szczególnie po tych jego wypowiedziach dot. pedofilii, różnych spraw. Nie ma takiej opcji. Nie ma takiego interesu politycznego, który by złamał jakiś mój system wartości – oświadczył.