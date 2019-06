Nieoficjalnie: Czerwińska trafi do zarządu NBP

We wtorek w Pałacu Prezydenckim ogłoszono zmiany w rządzie. Andrzej Duda powiedział podczas uroczystości, że "nikt nie odszedł ze stanowiska wbrew własnej woli". Tym samym potwierdził, że odejście Czerwińskiej odbyło się na jej prośbę. Nowym szefem resortu finansów został Marian Banaś, dotychczasowy wiceminister i szef Krajowej Administracji Skarbowej.

Dlaczego Czerwińska odeszła? Oficjalnego komentarza brak. Według nieoficjalnych doniesień mediów była już szefowa MF miała zastrzeżenia co do finansowania "piątki Kaczyńskiego". Z kolei nowo powołany wicepremier, Jacek Sasin, oświadczył, że Czerwińska ma objąć "inną ważną funkcję państwową".

Portal money.pl nieoficjalnie informuje, że Teresa Czerwińska trafi do zarządu Narodowego Banku Polskiego. Wniosek w tej sprawie miał już zostać wysłany do Kancelarii Prezydenta. To on musi zatwierdzić jej kandydaturę. To ma być już tylko formalnością.

Obecnie zarząd banku centralnego stanowią Adam Glapiński oraz Piotr Wiesiołek, Anna Trzecińska, Andrzej Kaźmierczak, Ryszard Kokoszczyński, Paweł Samecki oraz Paweł Szałamacha.