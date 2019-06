"Polska i USA mają wspólne cele i wartości"

– Rozważam ponowną wizytę w Polsce. Nie wiem, co jest planowane w tym zakresie, ale być może we wrześniu ta wizyta nastąpi – powiedział w środę prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump po spotkaniu z prezydentem Andrzejem Dudą. Podczas konferencji prasowej przyznał, że Polska to kraj blisku jego sercu: – Mam bardzo ciepłe odczucia wobec Polski i zawsze tak było, a teraz nawet idzie to dalej, dzięki relacji, którą rozwinęliśmy z waszym prezydentem i panią prezydentową. Polacy to niezwykli, twardzi, ciężko pracujący i inteligentni ludzie. I to, czego dokonaliście w Polsce przez ostatnie parę lat, to coś, co świat postrzega z podziwem.

– Mamy nadzieję, że Polska dołączy do programu bezwizowego bardzo szybko, być może nastąpi to w ciągu najbliższych 90 dni. Chcemy, żeby Polska należała do tej elitarnej grupy – zadeklarował Donald Trump.

Kolejnym konkretem płynącym ze spotkania prezydentów jest umowa dot. gazu LNG. Przywódca USA poinformował, że zawarta została umowa na 2 mld m sześć gazu z USA warta ok. 8 mld USD. – W ostatnim okresie Polska podpisała zobowiązania 25 mld dolarów nowych kontraktów wobec firm amerykańskich do nabycia ponad 6 mld metrów sześciennych amerykańskiego skroplonego gazu ziemnego LNG. Obecnie nasze kraje również podpisują kolejną umowę dotyczącą 2 dodatkowych mld metrów sześciennych gazu za około 8 mld dolarów – wskazał polityk.

Z kolei prezydent Andrzej Duda zaznaczył, jak wielkie znaczenia dla Polski ma podpisane porozumienie ws. obronności. – Będzie więcej amerykańskich żołnierzy w Polsce, będzie to wzmocniona współpraca, będzie to trwała obecność, która mam nadzieję będzie stopniowo rozwijała się – zaznaczył polityk. – Dokument o dalszej o współpracy w zakresie obronności i obecności Stanów Zjednoczonych militarnie w Polsce ma charakter przełomowy. Pan prezydent Donald Trump i ja po prostu realizujemy bardzo spokojną, ale konsekwentną politykę w zakresie bezpieczeństwa – dodał Duda.

Przywódca Polski wyraził nadzieję, że Donald Trump odwiedzi Polskę we wrześniu. – Mamy nadzieję, że prezydent Donald Trump odwiedzi nas Polsce we wrześniu i będziemy mogli razem uczcić pamięć wszystkich, którzy zginęli w czasie II wojny światowej – powiedział sugerując, że taka wizyta mogłaby mieć miejsce 1 września.