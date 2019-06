Wiadomo, co Kaczyński zrobił z trzynastą emeryturą. "Bardzo wielkie zaskoczenie"

Jak czytamy na portalu Radia Zielona Góra, kilka tygodni temu jeden z rodziców napisał maila do biura poselskiego Jarosława Kaczyńskiego z prośbą o wpłatę trzynastej emerytury na stowarzyszenie Dalej Razem, opiekującego się osobami z autyzmem. Pan Jerzy - bo o nim mowa - poinformował w swojej wiadomości, że jest członkiem tego stowarzyszenia, a jego syn podopiecznym. Jego mail był reakcją na zapowiedź Jarosława Kaczyńskiego, że przekaże swoją "trzynastkę" na cele charytatywne.

Mężczyna przyznaje, że kiedy wysyłał prośbę do byłego premiera, nie spodziewał się pozytywnej odpowiedzi. – No powiem, bardzo wielkie zdziwienie, zaskoczenie. Wręcz powiem, nawet w tej chwili łzy mi się na oczy cisną – mówi Pan Jerzy. Dodaje, że organizacji potrzebujacych wsparcia jest bardzo dużo i trudne jest dokonanie wyboru, którą wesprzeć. –Tym bardziej to zaszczyt – stwierdził.

Konto stowarzyszenia Dalej Razem zasiliła kwota 888,25 zł.