Rz: PiS szykuje nową strategię. Odbierze wyborców PO?

Zgodnie z badaniami wyborcy związani z dawnym tzw. konserwatywnym skrzydłem PO są jedyną grupą zwolenników Platformy, która może zagłosować na PiS.

"Rzeczpospolita" informuje, że sondaże przeprowadzane pod kątem tego tematu wykazują, że prawicowi wyborcy, którzy popierali do tej pory PO, mogą być podatni na argumenty PiS-u dot. rozwoju gospodarczego czy ochrony obecnego porządku w kwestiach obyczajowych, a jednocześnie być rozczarowanymi kursem obranym przez Grzegorza Schetynę.

– Grupa ok. 15–25 proc. wyborców na styku PO i PiS to pole, na którym możemy zdobyć nowych wyborców. To wynika też z analiz wewnętrznych. To najbardziej rozczarowani tym, co wydarzyło się w pierwszej połowie tego roku, zwłaszcza jeśli chodzi o kwestie obyczajowe – mówi rozmówca gazety.

12 lipca z kolei Porozumienie wicepremiera Gowina ma zaprezentować program "Miasto plus", które również będzie skierowane do zwolenników Platformy.

Partia rządząca nie ukrywa też, że chciałaby powalczyć o wyborców Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Czytaj także:

PiS dystansuje rywali, cztery formacje w Sejmie