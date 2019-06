"Wszyscy będziecie gryźli piach". Alarm bombowy w kilkudziesięciu warszawskich przedszkolach

Jak informuje se.pl, zgłoszenie o bombie dotyczyło kilkudziesięciu stołecznych przedszkoli. W tym: przedszkola nr 400 przy ulicy Lokajskiego na warszawskim Ursynowie, nr 352, nr 55 przy ul. Cybisa, przy Teligi 1, nr 352, i przedszkola nr 366 przy Hawajskiej.

Jeszcze przed godziną 9. Edyta Adamus z Komendy Stołecznej Policji informowała o 32 zgłoszeniach dotyczących przedszkoli w Warszawie i powiatach ościennych. – Policjanci dokonują sprawdzeń pirotechnicznych – dodawała. Później jednak liczba ta znacznie wzrosła. Na warszawskich Bielanach 16 z 29 przedszkoli otrzymało wiadomość o bombie.

Jak poinformował rzecznik dzielnicy Praga-Południe Andrzej Opala wysłany do dyrektorów placówek mail był następującej treści: "W PRZEDSZKOLU JEST BOMBA! WYBUCHNIE JUTRO W POŁUDNIE I WSZYSCY BĘDZIECIE GRYŹLI PIACH ZA TO CO MI ZROBILIŚCIE".