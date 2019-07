Kara dla proboszcza za wpisy o LGBT. Ksiądz znika z Twittera

Ks. Marek publikował w internecie wpisy obrażające osoby LGBT, za co we wtorek wezwano go w trybie pilnym do świdnickiej kurii.

Proboszcz z Dolnego Śląska skrytykował przewodniczącego Episkopatu abp. Stanisława Gądeckiego za wypowiedź dla tygodnika "Niedziela". Arcybiskup powiedział gazecie, że osoby LGBT "nie są w pierwszym rzędzie gejami, lesbijkami, biseksualistami czy transseksualistami, są przede wszystkim naszymi braćmi i siostrami, za których Chrystus oddał swoje życie i które chce doprowadzić do zbawienia".

"Nie zgodzę się z ekscelencją ks. abp. Gądeckim i rzecznikiem episkopatu. Członkowie LGBT nie są wcale naszymi braćmi i siostrami. Są wrogami szerzącymi antykulturę i trzeba się przed nimi bronić. Naszymi braćmi i siostrami są osoby dotknięte homoseksualizmem ale to inna historia" – napisał ks. Marek na Twitterze.

Diecezja Świdnicka poinformowała w komunikacie na stronie internetowej, że w czwartek kapłan otrzymał polecenie wycofania swoich wpisów i zawieszenia dalszej działalności na Twitterze.

"Świdnicka Kuria Biskupia oświadcza, że wszystkich duchownych diecezji świdnickiej obowiązuje zachowywanie nauki Kościoła Katolickiego wyrażonej w nauczaniu Papieża Franciszka, dokumentach Kościoła Powszechnego oraz Konferencji Episkopatu Polski" – napisano w oświadczeniu.

