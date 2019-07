Co na to Paweł Kukiz? Max Kolonko: Kukiz'15 przyłącza się do partii #R

Wieloletni korespondent TVP w Stanach Zjednoczonych przez długi czas prowadził kanał publicystyczny na YouTube. Początkowo jego vlogi cieszyły się ogromną popularnością. Jednak z czasem, o Kolonce było coraz ciszej, a on sam zaczął prezentować coraz bardziej radykalne poglądy.

Postanowił jednak zaangażować się w politykę. 4 lipca Mariusz Max Kolonko poinformował o powstaniu nowej partii – #R Revolution. Mamy dość polityków, dość waszych durnych gierek, dość waszych amatorskich rządów. Pora, by władze w państwie objął Naród i rządził dla dobra Narodu – tłumaczył dziennikarz.

Od kilku tygodni pojawiają się doniesienia, że możliwy jest sojusz wyborczy #R z Kukiz'15. Mariusz Max Kolonko zamieścił na swoim profilu w mediach społecznościowych informację sugerującą, że ruch Kukiz'15 połączy sił z partią #R. „Ten głos uderzy w urny wyborcze wkrótce takim grzmotem że polecicie w kosmos szybciej niż zdarzą wam się główki obrócić i nawet nie będziecie wiedzieć co was trafiło. Albowiem najpierw się z Nas śmialiście, teraz Nas ignorujecie, jesienią zaczniecie z Nami walczyć – i wtedy przegracie. Bo jesteśmy Inni niż wy, jesteśmy lepsi niż wy. Jest nas cały Polski Naród. Jesteśmy lojalni, zorganizowani i normalnie nie możemy się już doczekać, żeby kopnąć was w wyborach jesienią wszystkich za burtę” – stwierdził dziennikarz. Już wcześniej opublikował m. in. wspólne zdjęcie z Pawłem Kukizem. Muzyk nie odniósł się jeszcze do ewentualnego porozumienia z #R.