Biedroń atakuje abp. Jędraszewskiego. "To diabeł wcielony”

– Czerwona zaraza już po naszej ziemi na szczęście nie chodzi. Co wcale nie znaczy, że nie ma nowej, która chce opanować na dusze, nasze serca i nasze umysły. Nie marksistowska, bolszewicka, ale zrodzona z tego samego ducha. Nie czerwona, ale tęczowa – mówił podczas Mszy świętej będącej częścią krakowskich obchodów 75. rocznicy Powstania Warszawskiego arcybiskup Marek Jędraszewski.

"To diabel wcielony"

Jego słowa wywołały falę krytyki w środowiskach lewicowych. Zareagował także lider Wiosny. Robert Biedroń zapowiedział, że w sprawie arcybiskupa Jędraszewskiego zamierza napisać do papieża Franciszka.

– Obecna władza znalazła sobie kozła ofiarnego. Widać to też po tym, jak wyraża się bp Jędraszewski. Granica, którą przekroczył jest w demokratycznym państwie, w kraju, który jest tak doświadczony faszyzmem, jest granicą nieprzekraczalną – ocenił na antenie RMF FM Biedroń. – Użycie takiego języka straszliwie piętnuje. Dzisiaj oczekuję przeprosin. I cytat z papieża Franciszka „Kimże ja jestem, żeby ich oceniać” i marzę o tym, żeby polski Kościół hierarchiczny używał języka papieża Franciszka. Bp Jędraszewski to diabeł wcielony. Od słowa nienawiści, do czynów nienawiści jest bardzo bliska droga. Ludzie odpowiedzialni nie skalują napięcia. Biskup Jędraszewski zrobił błąd - napompował ten balon jeszcze bardziej – podkreślił polityk.

– Ja w tej desperacji zamierzam napisać list do papieża Franciszka, żeby go prosić o interwencję w tej sprawie. To nie jest już tylko biskup Jędraszewski. To już są konkretne i realne czyny, które Kościół katolicki powinien potępić – zapowiedział Biedroń.

Czytaj także:

Mocne słowa arcybiskupa Jędraszewskiego. "Tęczowa zaraza"