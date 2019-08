Nieoficjalnie: Paweł Kukiz "jedynką" na liście PSL w Opolu

Według informacji "Gazety Wyborczej", lider ruchu Kukiz'15 będzie startował do Sejmu z pierwszego miejsca na opolskiej liście PSL. Oznacza to, że ugrupowanie muzyka doszło do porozumienia z Ludowcami.

"W wyborach parlamentarnych 2019 Paweł Kukiz będzie liderem na liście PSL-Koalicja Polska w Opolu" – informuje "Gazeta Wyborcza". Według doniesien medialnych, rozmowy Pawła Kukiza i Władysława Kosiniaka-Kamysza osiągneli porozumienie. Muzyk miałby startować z pierwszego miejsca w Opolu. Dlaczego? W okręgu opolskim ludowcy mieli na ogół słabe poparcie – w 2015 r. głosowało na nich jedynie 0,72 proc. wyborców. Nazwiskio słynnego muzyka miałoby przyciągnąć głosujących. Jednocześnie jest to okręg, z którego pochodzi Paweł Kukiz. – Kukiz i PSL potrzebują się nawzajem. Tak jest skonstruowana nasza ordynacja wyborcza, że faworyzuje duże ugrupowania. W obecnej sytuacji politycznej tylko razem mamy szansę wprowadzić wystarczającą liczbę posłów, aby w jakikolwiek sposób liczyć się w Sejmie – wskazuje rozmowca "Wyborczej". Drugie miejsce na opolskiej liście ma przypaść Stanisławowi Rakoczemu z PSL. "Nie wchodzę do PSL. Korzystam z ich list, bo sam nie mam ani czasu ani środków, by zebrać 130 tysięcy podpisów, by stworzyć własne. Taka jest ordynacja" – napisał Paweł Kukiz na Facebooku, komentując swoje negocjacje z Polskim Stronnictwem Ludowym.