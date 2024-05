Pierwsza taka wizyta od pięciu lat. Xi Jinping rusza w podróż po Europie

Rzecznik prasowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych Chińskiej Republiki Ludowej Lin Jian oświadczył, że podróż chińskiego przywódcy "wprowadzi stabilność do rozwoju stosunków chińsko-europejskich oraz wniesie nowy wkład w pokój i stabilność na świecie".

Według zapowiedzi MSZ Chin, w Paryżu Xi Jinping będzie rozmawiał z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem oraz przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen. Agencja prasowa Reutera podała, powołując się na dwa niezależne źródła, że do spotkania dołączy także kanclerz Niemiec Olaf Scholz. – Chiny chciałyby wykorzystać to spotkanie jako okazję do poprawy strategicznego, konstruktywnego i wzajemnie korzystnego charakteru stosunków z Unią Europejską – powiedział Lin Jian. Jak podkreślił, wizyta we Francji pozwoli na "podtrzymanie impetu w relacjach dwustronnych". – Chiny cieszą się na myśl o współdziałaniu z Francją, aby utrwalić polityczne zaufanie, solidarność i współpracę – zaznaczył.

Francja, Serbia i Węgry. Xi Jinping odwiedzi Europę

Xi Jinping spotka się również z prezydentem Serbii Aleksandarem Vucziciem. Rozmowa będzie dotyczyła "dwustronnych relacji i tego, jak je ulepszyć". Vuczić ogłosił, że jest zaszczycony spotkaniem z Xi i oczekuje, że umowa o wolnym handlu między krajami, podpisana w październiku 2023 r., wejdzie w życie 1 lipca 2024 r.

Rzecznik MSZ Chin Lin Jian uważa, że wizyta chińskiego przywódcy na Węgrzech pozwoli "na wyniesienie relacji na wyższy poziom". Podróż prezydenta Chińskiej Republiki Ludowej do Europy zbiega się z 25. rocznicą zbombardowania przez siły NATO chińskiej ambasady w Belgradzie, do którego doszło 7 maja 1999 r. W wyniku tego ataku życie straciły trzy osoby. Według USA, atak nie był zamierzony, a celem miało być położone blisko ambasady Chin biuro serbskiej armii (NATO chciało zmusić Serbię do zaprzestania interwencji w Kosowie).

