Jutro wybór nowego marszałka. PiS zgłosi swojego kandydata

Po kilku tygodniach medialnej burzy, Marek Kuchciński przekazał informację, iż złoży jutro rezygnację z funkcji Marszałka Sejmu. Poinformowal o tym na wspólnej konferencji z Jarosławem Kaczyńskim. – Chciałbym przy tym wyraźnie powiedzieć, że podczas mojej działalności nie złamałem prawa. Także liczba lotów wywołująca kontrowersje była podyktowana dużą liczbą spotkań z mieszkańcami często małych miejscowości, jakie odbywałem podczas swojej pracy, Przyjąłem bowiem model pracy marszałka który działa nie tylko w Sejmie i w Warszawie, ale pracuje także w kraju i za granicą. Ponieważ jednak opinia publiczna negatywnie ocenia moje postępowanie, uznałem że nie będę mógł dłużej pełnić tej funkcji – przekazał marszałek w odczytanym oświadczeniu.

Do decyzji tej odniósł się na konferencji prasowej wicemarszałek Ryszard Terlecki. – Marszałek Sejmu uznał, że w tej sytuacji, która ma miejsce i wobec pewnego zaniepokojenia czy irytacji opinii publicznej najlepszym rozwiązaniem będzie honorowe opuszczenie funkcji, którą pełnił. To nastąpiło dziś, zapowiedź tego faktu, ale sam akt złożenia rezygnacji nastąpi jutro – oświadczył polityk PiS. Jak dodal, nastąpi to podczas Prezydium Sejmu. – Następnie odbędzie się posiedzenie, na którym izba wybierze nowego marszałka – dodał.

Kto zastąpi Marka Kuchcińskiego? – Ta wiadomość będzie znana jutro. Trzeba się uzbroić w cierpliwość. Klub PiS zgłosi swojego kandydata, również inne kluby będą mogły zgłosić kandydatów – poinformował Terlecki.

